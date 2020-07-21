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В Челябинской области вновь продлили экстренное предупреждение

Среда обитания
Вчера, 22:59
Автор: 
Олеся Денисова

Жителей Челябинской области вновь предупреждают о прогнозируемом ухудшении погодных условий.

В минувшие сутки в большинстве районов области отмечались сильные дожди, грозы и град. В горных, восточных и северо-восточных районах прошли сильные и очень сильные ливни. Наибольшее количество осадков выпало в Бродокалмаке - 56 миллиметров (72% месячной нормы) и Верхнем Уфалее - 68 миллиметров (71% месячной нормы). Метеостанция Златоуста днем отметила выпадение града, диаметром до 12 миллиметров. Непогода сохранится и в ближайшие сутки.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью и днем 22 июля в отдельных районах сохраняются кратковременные дожди, местами в южной половине и западных районах вероятны сильные и очень сильные ливни, грозы, град, местами крупный. В Челябинске синоптики осадков не обещают.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Кроме того, ожидается усиление ветра при грозах до 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление будет ниже нормы. Пониженный фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия, как у гипотоников, так и гипертоников, с частыми приступами стенокардии и нарушениями сердечного ритма, вегето-сосудистой дистонией.

В ГУ МЧС области предупреждают, в связи с грозами и усилением ветра повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «112», «101» и «01».

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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