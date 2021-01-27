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В четверг в Челябинской области - тепло и без осадков

В четверг, 28 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 7-9 градусов, по области – минус 4-9 градусов, на юге региона – до минус 14 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается до минус двух градусов. По области – от плюс двух до минус трех градусов, на юге – до минус восьми градусов.

Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 746 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 54 минуты, заход – в 17 часов 22 минуты. Долгота светового дня 8 часов 27 минут. Луна растущая.

По народному календарю Павлов день. В народе говорили, «Павел день прибавил», «Павел взмок - дня приволок», - замечая, что зима уже неуклонно движется к своему концу, ночи становятся короче, а солнце - ярче. Следили и за погодой. Блестящие звезды в этот день предвещают мороз, тусклые - тепло, а «моргающие» - вьюгу. Если на севере показались тучи — не стоит надеяться на оттепель. Также по Павлову дню смотрели, каким будет лето: если ясно – то сухим и жарким, если ветрено - то холодным, если идет снег - то дождливым. Идеальным вариантом считалась спокойная пасмурная погода.

Именины в этот день: Вениамин, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Михаил, Павел, Прохор.