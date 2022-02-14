В этом году кислородное голодание рыбы в Челябинской области началось раньше обычного. В частности, непростая ситуация сложилась на Верхне-Кыштымском городском пруду.

Тревогу в Кыштыме забили волонтеры группы «ЭкоДозор-74», увидев, как браконьеры вылавливают в больших количествах прибившуюся к полынье рыбу. Однако - благодаря оперативным действиям администрации Кыштымского городского округа и поддержке экологов, представителей промышленных предприятий и волонтеров – ситуацию удалось быстро взять под контроль.

Как сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, общими усилиями были сделаны майны (проруби), лунки, организован забор проб для анализа воды на содержание растворенного кислорода. К проведению противозаморных мероприятий на близлежащих водоемах подключились крупные предприятия Кыштыма.

Не остались в стороне и члены Общественной палаты Кыштымского городского округа, волонтеры, рыболовы-любители. Руководитель общества рыболовов Кыштыма, а также волонтерского движения «ЭкоДозор-74/ Кыштым», инспектор по маломерным судам Дмитрий Дудин при поступившем сигнале оперативно организовал рыбаков и в числе первых приступил к спасению рыбы. Для предотвращения незаконных действий со стороны граждан к мероприятиям подключился территориальный государственный инспектор рыбоохраны.

«Муниципальным учреждением «Управление гражданской защиты» приняты дополнительные меры безопасности: места оборудования майн и аэрации были огорожены специальной сигнальной лентой. Весь Верхне-Кыштымский городской пруд, подходы и подъезды к нему включены в маршрут патрулирования сотрудников полиции, нарядов ГИБДД», - отметили в минэкологии региона.

Как подчеркнули в министерстве, противозаморные мероприятия необходимо проводить до конца февраля и в течение марта. Минэкологии Челябинской области призывает всех неравнодушных жителей внести свой посильный вклад в дело предотвращения гибели рыбы от недостатка кислорода. Это может сделать каждый гражданин, обратившись в местную администрацию.

СПРАВКА

В феврале – начале марта, когда водоемы еще скованы толстым слоем льда и растворенного в воде кислорода мало, у рыб часто возникает кислородное голодание и они стремятся к поверхности в любом доступном для этого месте. Так называемые «заморы рыбы» могут возникнуть в каждом водоеме, но наиболее подвержены этому мелкие замкнутые: болота, карьеры, небольшие озера, пруды, где отсутствует течение.

Если нет соединения в виде ручьев, протоков и рукавов с более просторными и насыщенными кислородом реками, то за зиму в сложившихся условиях может погибнуть вся рыба. Особенно часто это случается в сильные морозы, когда под толстым слоем льда медленными, но неотвратимыми темпами начинает разлагаться органика, например остатки растительности, а также наблюдается массовое развитие водорослей и зоопланктона.

В этот период, чтобы поддержать жителей водоемов и экосистему в целом, на всех озерах необходимо проводить мероприятия по искусственной аэрации – сверлить лунки, вставляя в них сухой камыш, делать проруби, устанавливать, где это возможно, компрессоры. К сожалению, подобная работа ведется не везде.

Ранее искусственной аэрацией занимались общества охотников и рыболовов. Сейчас это делается только на арендованных озерах. Поэтому организация подобной работы ложится, по большей части, на администрации муниципалитетов, хотя это и не входит в их полномочия.

В сложившейся ситуации только таким образом – с привлечением неравнодушных граждан, специалистов местных предприятий и волонтеров – можно организовать предотвращение замора рыбы.