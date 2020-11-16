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В понедельник в Челябинской области местами небольшой снег

В понедельник, 16 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в горных районах местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. В Челябинске – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, минувшей ночью на территории области столбик термометра опускался до минус 16-27 градусов.

Утром в Челябинске было минус 16 градусов, влажность воздуха 81%, ветер западный 1-2 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 9-11 градусов. По области –минус 8-13 градусов.

Ветер северный, северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 756 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 26 минут, заход - в 16 часов 50 минут. Долгота светового дня - 8 часов 24 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Анна Холодная.

На Руси в этот день внимательно наблюдали за погодой, обращая внимание на приметы. «Анна без снега — не жди хлеба», — говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день предвещал, наоборот, плохие дела: «Анна холодная — осень голодная». Если дрова в печи в этот день горели сильно, а пламя с ревом устремлялось в трубу, это означало, что нужно ждать бурю. Приближение сильной стужи предвещали плывущие низко облака.

Именины в этот день: Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.