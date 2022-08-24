24.08.2022
Полицейские Озерска разыскивают лжеоператора сотовой связи
24.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 августа
24.08.2022
Недострой в Металлургическом районе Челябинске успешно продан на торгах
24.08.2022
Перевозчиков продолжают штрафовать за неидеальную работу на челябинских маршрутах
24.08.2022
«Белый журавлик» укроет крылом воинов наших
24.08.2022
Задержанный ФСБ высокопоставленный южноуральский полицейский останется в СИЗО
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
20.08.2022
В Челябинске и Аше на три дня объявлен режим «черного неба»
17.08.2022
В Челябинске вновь зарегистрировано превышение ПДК вредных веществ в воздухе
15.08.2022
В Челябинской области после небольшой передышки вновь установятся НМУ
10.08.2022
В Челябинске зарегистрировано превышение ПДКмр формальдегида и фторида водорода
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022