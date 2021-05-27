27.05.2021
Пособница экс-мэра Миасса пыталась оспорить приговор
27.05.2021
В Карабаше объявлен режим «черного неба»
27.05.2021
Дирекцию аэропорта Магнитогорска подозревают в мошенничестве
27.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 28 мая
27.05.2021
В Златоусте СК проверит смерть мужчины в городском пруду
27.05.2021
В Магнитогорске высадят около 6 тысяч деревьев и кустарников
В пятницу в Челябинской области ночью – заморозки, днем – жарко
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021
Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
27.05.2021
Странная арифметика челябинских чиновников
26.05.2021
Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
25.05.2021
Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
25.05.2021