В пятницу в Челябинской области ночью – заморозки, днем – жарко

В пятницу, 28 мая, в Челябинской области ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. В ночные часы в горах и низинах вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В большинстве районов сохраняется чрезвычайная, местами - высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в низинах – до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 26-28 градусов, по области – плюс 24-29 градусов.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взошло в 4 часа 29 минут, заход - в 21 час 16 минут. Долгота светового дня - 16 часов 48 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 28 мая - Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей. В народе Пахома прозвали Теплым, или Бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, пришел Пахом - запахло теплом и черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом.

Примечали, на Пахома тепло - все лето теплое». Если на Пахома восход солнца был багряным - ждали грозного, пожарного лета. В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу. Никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось - особенно в полдень; считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут.

Именины в этот день: Дмитрий, Макар, Пахом.