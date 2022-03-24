В пятницу в Челябинской области сыро и ветрено

В пятницу, 25 марта, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода на фоне низкого атмосферного давления, в отдельных районах пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега, метели, на дорогах гололедица, в горах местами сильная. В Челябинске – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 5-7 градусов, по области – минус 2-7 градусов, при прояснении – до минус 12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 4-6 градусов. По области – плюс 2-7 градусов.

Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в 6 часов 45 минут, заход - в 19 часов 16 минут. Долгота светового дня - 12 часов 31 минута. Луна стареющая.

По народному календарю 25 марта – Феофанов день.

Туман на Феофана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц — бросали им конопляные и льняные семена. Волокно конопли раньше шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло употребляли в пищу и использовали для малярных работ.

Именины в этот день: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан.