В трех городах Челябинской области объявлены НМУ и уже регистрируются превышения ПДК

В трех городах Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Сатки, Аши и Магнитогорска Челябинска, Коркино, Карабаша и Златоуст режим «черного неба», установится в 19 часов среды, 21 сентября, и продлится до пятницы, 23 сентября.

На период с 23 часов 18 сентября до 23 сентября отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

В Челябинске, Златоусте, Коркино, Карабаше неблагоприятные метеоусловия сохранялись с 23 часов 18 сентября до 19 часов 21 сентября.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне в Магнитогорске отмечены четыре случая превышения ПДКмр взвешенных веществ. Максимальная концентрация 1,2 ПДКмр наблюдалась в левобережной части Ленинского района.

В Челябинске зарегистрированы два случая превышения ПДКмр фторида водорода: в 1,4 раза - в Ленинском и в 1,2 раза - в Металлургическом районах.

В Златоусте зафиксирован один случай превышения ПДКмр формальдегида в 1,04 раза в районе ул. им. Г.В. Плеханова.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.