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21.09.2022

В Челябинске на Свердловском проспекте закрывают движение троллейбусов
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21.09.2022

В Челябинск приезжает роскошная коллекция золота и бриллиантов
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21.09.2022

В Челябинске откроют мемориальную доску Леониду Семичастному
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В трех городах Челябинской области объявлены НМУ и уже регистрируются превышения ПДК

В трех городах Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Сатки, Аши и Магнитогорска Челябинска, Коркино, Карабаша и Златоуст режим «черного неба», установится в 19 часов среды, 21 сентября, и продлится до пятницы, 23 сентября.

На период с 23 часов 18 сентября до 23 сентября отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

В Челябинске, Златоусте, Коркино, Карабаше неблагоприятные метеоусловия сохранялись с 23 часов 18 сентября до 19 часов 21 сентября.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне в Магнитогорске отмечены четыре случая превышения ПДКмр взвешенных веществ. Максимальная концентрация 1,2 ПДКмр наблюдалась в левобережной части Ленинского района.

В Челябинске зарегистрированы два случая превышения ПДКмр фторида водорода: в 1,4 раза - в Ленинском и в 1,2 раза - в Металлургическом районах.

В Златоусте зафиксирован один случай превышения ПДКмр формальдегида в 1,04 раза в районе ул. им. Г.В. Плеханова.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.

Автор: Любовь Юрина
НМУ
выбросы
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Как тяжелая музыка влияет на людей?

19.09.2022 14:05

Памятник Пушкину, стела в Армянске: южноуральские шефы в гуще крымских событий

19.09.2022 13:59

В Челябинской области выросла недельная смертность заболеваемость от ковида

19.09.2022 13:58

В Челябинской области тепло пришло в 13,8% соцучреждений и 7,5% жилого фонда

19.09.2022 13:54

Дети из Донбасса посетили миасский горнолыжный курорт

19.09.2022 13:38

В Аргаяшском районе станет чище: Алексей Текслер оценил вклад «Здоровой фермы» в защиту окружающей среды

19.09.2022 13:13

Бывший директор «Челябоблинвестстроя» не смог выйти из СИЗО

19.09.2022 13:12

В «Омнибусе» - первый Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области

19.09.2022 12:41

Выставка — на час, а память — на века

19.09.2022 12:36

Самые лучшие огнеборцы живут и работают в Челябинской области

19.09.2022 12:35

Социальные учреждения Челябинска начали подавать заявки на подключение к теплу

19.09.2022 12:26

В Магнитогорске восстанавливают мемориалы павшим воинам

19.09.2022 12:21

Количество случаев травмирования граждан на ЮУЖД с начала 2022 года снизилось в 1,4 раза

19.09.2022 11:32

Полицейские Кыштыма на руках вынесли женщину из леса

19.09.2022 11:26

В Эрмитаже челябинский художник «ловил» бабочек

19.09.2022 11:18

Чиновники Челябинска запрещают подрядчикам ремонтировать дороги в часы пик

19.09.2022 11:16

«Арт-старт» в Челябинске назвал новые имена

19.09.2022 11:03

Под угрозой сокращения оказались 1,1 тысячи южноуральцев, неполный день работают 3,1 тысячи

19.09.2022 11:01

Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели