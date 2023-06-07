В Варненском районе из-за сухой грозы произошел лесной пожар

В Челябинской области накануне, шестого июня, прогремела сухая гроза, которая стала причиной пожара на территории Варненского участкового лесничества.

«Лесники оперативно выехали на место и ликвидировали возгорание на площади 1,1 гектара», - сообщили в Главном управлении лесами региона.

В ведомстве отмечают, что сухие грозы стали причиной 4% пожаров, произошедших в этом году.

Всего шестого июня на территории лесного фонда региона ликвидировано 16 пожаров, общая площадь которых составила 164,3 гектара.

В тушении было задействовано 276 человек и 96 единиц техники.

С начала сезона ликвидировано 528 лесных пожаров на площади 9120,14 гектара.

Основной причиной возгораний остаётся человеческий фактор, отметили в ГУ лесами области.

По данным Челябинского Гидрометцентра, шестого июня по всей территории области прошли дожди, местами сильные (выпало от четырех до 40 миллиметров осадков). При грозах порывы ветра достигали 15-21 метров в секунду. Местами отмечался град (диаметром шесть миллиметров).

Наибольшее количество осадков зарегистрировала метеостанция Верхнеуральск (40 миллиметров, что составило 88% от месячной нормы). Температура воздуха была днем плюс 26-34 градуса, в горах чуть прохладнее - плюс 24-26 градусов, ночью - плюс 10-16 градусов.