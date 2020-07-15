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В восьми районах Челябинской области введен режим ЧС из-за засухи

Среда обитания
Сегодня, 13:32

Засуха вносит коррективы в работу южноуральских аграриев.  Несмотря на это, они ведут заготовку кормов и уже начинают подготовку к уборочным работам.

Уже в восьми районах Челябинской области - Агаповском, Аргаяшском, Верхнеуральском, Октябрьском, Уйском, Красноармейском, Карталинском, Кизильском - введен режим чрезвычайной ситуации по засухе. Еще шесть районов - Брединский, Еткульский, Нагайбакский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский - в течение текущей недели будут объявлять режим ЧС по засухе.

«Погодные условия внесли существенные коррективы в производственные планы. Перед регионом стояла задача произвести не менее одного миллиона 800 тысяч тонн зерна. Исходя из предварительного баланса, ожидаемый валовый сбор составит 1 миллион 100 тысяч тонн. В этих непростых условиях аграриям уже перечислено в виде различных субсидий 40 % от годового объема господдержки, это одного миллиарда 155 миллионов рублей, в третьем квартале будет перечислено еще 375 миллионов», - сообщил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

Кроме того, между минсельхозом Челябинской области и региональным Россельхозбанком достигнуты договоренности о пролонгации кредитов для сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи. В соответствии с порядком Россельхозбанка, в районах, пострадавших от ЧС, будет пролонгация кредитов: на 12 месяцев - для предприятий имеющих смешанное производство (растениеводство и животноводство) и на 36 месяцев - для предприятий растениеводства. Процентные ставки по пролонгированным кредитам устанавливаются в размере 8,25 % - 9,02 %.

Несмотря на тяжелую обстановку в области идет заготовка кормов, причем темпы этих работ пока лучше, чем в прошлом году. Заготовлено 6 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота. Уже начинается подготовка к уборке урожая. Обеспеченность горюче-смазочными материалами хозяйств на текущий момент составляет 85 %. Также необходимо провести инвентаризацию всех посевов (зерновые, масличные, кормовые), подготовить к уборочной кампании необходимую технику. На балансе в АПК Челябинской области более 3300 комбайнов, 1000 валковых жаток, готовность которых к уборочным работам на сегодня составляет 84%.

 

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