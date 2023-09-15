В воздухе Челябинска и Магнитогорска превышена концентрация загрязняющих веществ

В Челябинске в пятницу, 15 сентября, содержание сероводорода в атмосферном воздухе превысило предельно допустимые концентрации в полтора раза. Накануне в областном центре зарегистрировано 19 случаев превышения ПДК по двум загрязняющим веществам: оксиду азота и диоксиду азота. были выявлены превышения по фториду водорода, оксиду углерода и формальдегиду. В Магнитогорске – один случай.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, превышение по сероводороду зарегистрировано на посту №72, АСК (ул. Трудовая, д.35).

На посту Челябинской ТСН №26 (ул. Механическая, д. 65) отмечено превышение по взвешенным веществам.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне, 14 сентября, в Челябинске зафиксировано 19 случаев превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе: семь - диоксида азота (Калининский район), 12 - оксида азота.

В Магнитогорске зарегистрирован один случай превышения ПДКмр взвешенных веществ в районе ул. Тевосяна.

Диоксид азота оказывает негативное влияние на организм человека, вызывая, прежде всего, заболевания бронхов и легких. Сероводород оказывает негативное воздействие на дыхательную (раздражение слизистой носа, горла) и нервную системы (головные боли, усталость).

В Златоусте превышений ПДКмр в разовых пробах загрязняющих веществ не отмечено.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» в семи городах области установился в 19 часов 13 сентября и сохранится до 19 часов 18 сентября.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.