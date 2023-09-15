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15.09.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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15.09.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.09.2023

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В воздухе Челябинска и Магнитогорска превышена концентрация загрязняющих веществ

В Челябинске в пятницу, 15 сентября, содержание сероводорода в атмосферном воздухе превысило предельно допустимые концентрации в полтора раза. Накануне в областном центре зарегистрировано 19 случаев превышения ПДК по двум загрязняющим веществам: оксиду азота и диоксиду азота. были выявлены превышения по фториду водорода, оксиду углерода и формальдегиду. В Магнитогорске – один случай.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, превышение по сероводороду зарегистрировано на посту №72, АСК (ул. Трудовая, д.35).

На посту Челябинской ТСН №26 (ул. Механическая, д. 65) отмечено превышение по взвешенным веществам.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне, 14 сентября, в Челябинске зафиксировано 19 случаев превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе: семь - диоксида азота (Калининский район), 12 - оксида азота.

В Магнитогорске зарегистрирован один случай превышения ПДКмр взвешенных веществ в районе ул. Тевосяна.

Диоксид азота оказывает негативное влияние на организм человека, вызывая, прежде всего, заболевания бронхов и легких. Сероводород оказывает негативное воздействие на дыхательную (раздражение слизистой носа, горла) и нервную системы (головные боли, усталость).

В Златоусте превышений ПДКмр в разовых пробах загрязняющих веществ не отмечено.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» в семи городах области установился в 19 часов 13 сентября и сохранится до 19 часов 18 сентября.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.

Автор: Любовь Юрина
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13.09.2023 16:04

Поисковики «Штурма» обнаружили в Псковской области останки еще двоих солдат Великой Отечественной из Уйского райо

13.09.2023 14:59

Аграрии из шести регионов УрФО представят лучшую сельхозпродукцию на выставке в Челябинске

13.09.2023 14:05

В Челябинске 21 сентября состоится бесплатный семинар «Нейросети и бизнес: время действовать!

13.09.2023 13:36

Челябинск присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»

13.09.2023 13:26

Специалисты «Маяка» создали в Озерске детскую фабрику безопасности

13.09.2023 13:20

Памятник Пушкину в Челябинске отмечает сорок лет со дня установки

13.09.2023 12:53

Питерская компания наказана рублем за недостроенный спорткомплекс Копейска

13.09.2023 11:56

При содействии ПО «Маяк» в Озерске открылся первый детский автодром

13.09.2023 11:19

Магнитогорское «Притяжение» проводит конкурс рисунков

13.09.2023 11:14

ВСУ атаковали ракетами Севастополь и отряд кораблей, есть пострадавшие

13.09.2023 10:50

Челябинские теннисисты стали чемпионами всероссийской спартакиады инвалидов

13.09.2023 10:13

Благотворительный фонд «Металлург»: 35 лет на службе добра и милосердия

13.09.2023 09:56

С 13 сентября проезд в новых челябинских троллейбусах 19-го маршрута стал платным

13.09.2023 09:53

КСП Челябинской области проверит эффективность расходов на патриотическое воспитание

13.09.2023 02:34

Южноуральцы отмечены премией «Команда Путина» за вклад во благо жизни людей

13.09.2023 01:43

Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО

12.09.2023 18:25

Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных

12.09.2023 18:12

Челябинцы почтили память жертв политических репрессий

12.09.2023 18:00

В Советском районе Челябинска увековечили память героев СВО

12.09.2023 17:54

В Челябинской области 13 сентября днем будет тепло, ночью местами заморозки

12.09.2023 17:39

Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)

12.09.2023 17:39

Егор Тимофеев: Все руководители должны работать без отпусков и выходных