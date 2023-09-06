В воздухе Челябинска и Магнитогорске - превышена концентрация четырех загрязняющих веществ

В Челябинске на постах и станциях территориальной сети наблюдения за качеством воздуха накануне зарегистрировано десять случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по четырем загрязняющим веществам: сероводороду, фториду водород, оксиду азота и оксиду углерода. В Магнитогорске - четыре случая. В пяти городах региона - режим "черного неба".

По данным Челябинского Гидрометцентра, пятого сентября в Челябинске отмечены 10 случаев превышения ПДКмр, из них пять случаев повышенной концентрации сероводорода (в Металлургическом районе максимум - 1,4 ПДКмр), четыре случая – оксида азота (максимальная концентрация - 1,2 ПДКмр – в Калининском районе), один случай - фторида водорода (1,1 ПДКмр - Ленинский район) и один случай - оксида углерода (в 1,5 раза в Курчатовском районе).

Сероводород оказывает негативное воздействие на дыхательную (раздражение слизистой носа, горла) и нервную системы (головные боли, усталость).

При превышении безвредной концентрации фторида водорода у человека может появиться кашель и удушье. Диоксид азота оказывает негативное влияние на организм человека, вызывая, прежде всего, заболевания бронхов и легких.

В Магнитогорске отмечено четыре случая превышения ПДКмр загрязняющих веществ, в том числе три случая – по взвешенным веществам (максимальная концентрация - левобережная часть Орджоникидзевского района и в районе ул. Тевосяна) и один случай – формальдегида (правобережная часть Ленинского района).

В трех городах Челябинской области - Челябинск, Коркино, Златоуст - еще двое суток продлятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» на территории Златоуста, Коркино и Челябинска начался в 20 часов четвертого сентября и продлится до 11 часов восьмого сентября. В Карабаше и Сатке НМУ установятся с 19 часов шестого сентября до 11 часов восьмого сентября.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.