В воздухе Челябинска зарегистрировано повышенное содержание сероводорода и аэрозольных частиц

В понедельник, 18 сентября, в воздухе Челябинска отмечено повышенное содержание сероводорода и аэрозольных частиц. Усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области.

«В Челябинске утром 18 сентября фиксировались превышения по сероводороду – в Металлургическом районе, аэрозольным частицам - в Курчатовском», - сообщили в министерстве экологии области, ссылаясь на данные единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области.

В ведомстве отметили, что все полученные данные по превышениям были незамедлительно переданы в надзорные органы для принятия соответствующих мер реагирования.

В настоящий момент превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не фиксируется.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» на территории Златоуста, Коркино, Карабаша, Магнитогорска и Челябинска сохранится до 19 часов 19 сентября.

В этот период усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области, которые в период НМУ проводят мероприятия по снижению выбросов на 15-20 процентов.

Минэкологии области ведется круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, а также передвижными лабораториями для принятия оперативных мер реагирования.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.