12.05.2023
В Челябинске в выходные дни трамваи №18 и №22 изменят маршруты
12.05.2023
В Магнитогорске на выездном заседании комитета Госдумы обсуждают вопросы моногородов и экспорта
12.05.2023
В парке «Металлург» имени Тищенко открыли самый большой скейт-парк в Челябинске
12.05.2023
Ищут родственников: поисковый отряд «Импульс» нашел поднял останки пяти бойцов в местах боев в Тверской области
12.05.2023
Челябинка завоевала три медали на чемпионате мира по плаванию в ластах
12.05.2023
На подъезде к селу Долгодеревенское образовался стихийный мусорный полигон
В выходные челябинские троллейбусы перестанут ходить по двум проспектам
26.04.2023
В Челябинске в выходные дни улицу Блюхера закроют для троллейбусов
20.04.2023
Как будет работать городской транспорт в Челябинске и Копейске на Радоницу
19.04.2023
В Челябинске временно отменяют шестой троллейбусный маршрут
09.04.2023
Трамвай насмерть сбил женщину в Челябинске
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023