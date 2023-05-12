В выходные челябинские троллейбусы перестанут ходить по двум проспектам

В предстоящие выходные челябинские троллейбусы изменят привычные маршруты в связи с частичным закрытием движения электротранспорта по Комсомольскому проспекту и проспекту Ленина, где будут проводиться монтажные работы по устройству контактной сети.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, с полуночи 13 мая до пяти утра 15 мая троллейбусы не будут ходить по проспекту Ленина – на участке от парка Гагарина до Свердловского проспекта, по Комсомольскому проспекту - от Молдавской до Молодогвардейцев.

Таким образом, в выходные дни троллейбусы будут ходить следующим образом: маршрут №10 - «Солнечный берег - ТРК «Урал» - Площадь Революции; маршрут №12 – «АМЗ - Братьев Кашириных»; маршрут №14 – «ЧМК - Братьев Кашириных»; маршрут №17 – «ДК Строителей - Свердловский проспект - Труда - Братьев Кашириных - Молодогвардейцев - Комсомольский проспект - Пети Калмыкова - ДК Строителей»; маршрут №19 – «Поселок Первоозерный - ТРК «Урал» - Площадь Революции».

Городские власти просят челябинцев учитывать временные ограничения и заранее планировать свой маршрут.