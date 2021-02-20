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В выходные дни в Челябинской области похолодает

В выходные дни в Челябинской области ожидается похолодание.

В воскресенье, 21-го февраля, ночью столбики термометров опустятся до отметки в минус 26-31 градус (при прояснении – до минус 36-ти). Днем – 15-20 градусов ниже нуля (в низинах – до 24-х градусов мороза).

В этот день на Южном Урале облачно с прояснениями, изморозь. Ночью – местами небольшой снег, днем – преимущественно без осадков.

Ветер западного и юго-западного направления, скорость – три-восемь метров в секунду.

В понедельник, 22-го февраля, в Челябинской области – облачно с прояснением, ночью – преимущественно без осадков, днем – местами небольшой снег.

По данным челябинского Гидрометцентра, ночью ожидается 28-33 градуса мороза (в низинах – до минус 37-ми градусов). Днем понедельника в регионе – 18-23 градуса ниже нуля.

Ветер неустойчивый, один-шесть метров в секунду.

Вторник, 23-е февраля, будет самым холодным из трех выходных дней. Днем столбики термометров южноуральцев будут показывать 21-26 градусов мороза, ночью – 27-32 градуса ниже нуля (в низинах может похолодать до минус 37-ми градусов).

Ветер во вторник будет дуть северный и северно-восточный, со скоростью 6-11 метров в секунду. Днем 23-го февраля порывы ветра могут достигать 15-20-ти м/с.

Во вторник в регионе будет облачно с прояснением. В День защитника Отечества на Южном Урале прогнозируют метели, небольшой (местами – умеренный) снег.