12.05.2023
В Челябинске максимально быстро отремонтировали путепровод по Свердловскому тракту
12.05.2023
В Челябинске началась работа по созданию сквера на Черкасской - Пети Калмыкова
12.05.2023
В Челябинске в выходные дни трамваи №18 и №22 изменят маршруты
12.05.2023
В парке «Металлург» имени Тищенко открыли самый большой скейт-парк в Челябинске
12.05.2023
Ищут родственников: поисковый отряд «Импульс» поднял останки пяти бойцов в местах боев в Тверской области
12.05.2023
Челябинка завоевала три медали на чемпионате мира по плаванию в ластах
Виктор Ереклинцев порадовал челябинцев снимками цветущей набережной
25.04.2023
Опять со своими художествами: вандалы добрались и до новой набережной Челябинска
26.01.2023
Сговор при проведении аукциона на ремонт набережной реки Миасс все-таки был
13.12.2022
На берегу Миасса в Челябинске будут зимовать гигантские медведицы
20.04.2022
Почти Казань! Крупнейший в России канал об архитектуре высоко оценил челябинскую набережную
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023