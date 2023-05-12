Виктор Ереклинцев порадовал челябинцев снимками цветущей набережной

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев сегодня, 12 мая, порадовал горожан снимками цветущей набережной реки Миасс за КРК «Мегаполис».

По его мнению, результат кропотливой работы специалистов в части озеленения этого замечательного, пользующегося популярностью у горожан общественного пространства получился достойным.

Виктор Ереклинцев напомнил, что создание клумб и цветников из многолетников является довольно длительным процессом. Во всей красе многолетние растения раскрываются в течение двух-трех лет – это оптимальный срок, в течение которого многолетники по-настоящему расцветают и хорошеют.

В своем телеграм-канале глава Центрального района подчеркнул: чтобы растения прижились, раскрыли весь свой потенциал, нужно грамотно и ответственно действовать на всех этапах. Важно тщательно выбирать качественный посадочный материал, строго соблюдать технологию высадки растений, бережно ухаживать за посадками (своевременно и правильно поливать, пропалывать, осуществлять формирующую обрезку и подкормку). Судя по цветникам на набережной за «Мегаполисом», здесь существующие требования соблюдались на всех этапах.

«Искренне благодарю всех, кто принимает участие в этой незаметной, но очень важной работе», - сказал Виктор Ереклинцев.

Глава района напомнил, что на набережной Миасса в 2021 году были высажены следующие растения: черемуха Маака, яблоня Недзвецкого, спирея серая Грефшейм, можжевельник, котовник, овсяница голубая, спирея японская, вейник остроцветковый.