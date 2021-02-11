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Виталий Безруков призывает южноуральцев делиться идеями благоустройства Еткульского бора

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков призвал южноуральцев делиться идеями благоустройства экологической тропы Еткульского бора.

В своем телеграм-канале он рассказал, что на Южном Урале стартовал конкурс идей среди населения на лучший проект по благоустройству экотропы на территории памятника природы регионального значения.

Участникам конкурса предлагается вдохновиться природой Челябинской области и предложить актуальную, яркую идею, которую потом можно было бы воплотить в жизнь.

«Мы ждем интересные идеи от жителей нашего края с целью создания и благоустройства экологической тропы, которая появится в этом году, для отдыха населения и распределения нагрузки на памятник природы. Большинство идей, поступивших от граждан, мы планируем реализовать уже в этом году», - отметил Виталий Безруков.

Принять участие в акции может каждый южноуралец: воспитанники дошкольных организаций, школьники, студенты, сотрудники предприятий и учреждений и, конечно, граждане пенсионного возраста. Победитель получит благодарность и ценные подарки от благотворителей.

Конкурс проводится в два этапа: I этап – прием заявок на участие и документов - с 11 по 20 февраля 2021 года (включительно); II этап – подведение итогов конкурса, публикация победителей на официальном сайте министерства экологии – 2 марта 2021 года.

Организаторами конкурса выступают региональное министерство экологии, координационный совет при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии и общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы».