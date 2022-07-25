Во вторник в Челябинской области ожидаются грозы

В Челябинской области во вторник, 26-го июля, ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди и грозы.

Как сообщает Челябгидрометцентр, днем 26-го июля температура воздуха прогреется до 29-31 градусов выше нуля. Ветер – юго-восточный с переходом на северо-восточный. Днем скорость ветра составит 4-9 метров в секунду, при грозах порывы усилятся до 20-ти м/с.

В Челябинске во вторник – облачность с прояснениями, возможны грозы. Температура воздуха в дневное время – 29-31 градус выше нуля.

В народе 26-е июля получило название Гавриилов день. Архангела Гавриила Господь избрал посланником для возвещения Деве Марии и всем людям радостную новость о зачатии сына Божьего.

В этот день нельзя выбрасывать хлеб, относиться к нему неуважительно, разбрасывать крошки, кидаться хлебом и так далее. Нельзя 26 июля жадничать, проявлять скупость — удача изменит, а также этот день нельзя проводить в безделии — будут проблемы с достатком.

Нельзя ругаться и ссориться, особенно с членами семьи — к разладу отношений, большим препятствиям на пути.

Нельзя обманывать, лгать, разводить или поддерживать неправдивые слухи, преувеличивать факты — за ложь можно в последующем пострадать, стать жертвой обмана.

Также по народному календарю считается, что, если в этот день будет солнечная погода, то осенью будет мало осадков.