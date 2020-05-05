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Во вторник в Челябинской области тепло и ясно

Среда обитания
Сегодня, 10:12
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, пятого мая, в Челябинской области ожидается солнечная и теплая погода.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс шесть градусов, влажность воздуха 52%, западный, слабый.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 19-21 градус, по области – плюс 20-25 градусов.

Ветер юго-восточный до двух метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 5 часов 3 минуты, заход - в 20 часов 39 минут. Долгота светового дня - 15 часов 36 минут. Луна растущая.

По народному календарю – День Луки.

На Луку высаживали на грядки лук: «Лук - как татарин: как снег сошел - так он и тут». Это растение считали на Руси целебным - и не зря, впоследствии его свойства подтвердили и медики. О луке говорили: «Лук от семи недуг»; «Кто ест лук - избавлен от вечных мук»; «Лук да баня все исправят». Лук входил в состав многих народных лекарств: в сочетании с медом, например, использовался как средство от гриппа и атеросклероза.

Именины в этот день: Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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