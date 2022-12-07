Восьмого декабря полная Луна затмит Марс в его противостоянии

В четверг, восьмого декабря, произойдет сразу три астрономических событий практически в одно время – полнолуние, противостояние Марса и его покрытие полной Луной.

«Луна будет полной, а видимые размеры и блеск Марса – максимальными за двухлетний период, что сделает условия для наблюдений максимально благоприятными», подчеркнули в московском планетарии.

Все три астрономических явления произойдут в период с семи до девяти утра по московскому времени (с девяти до 11 часов утра – по-челябински).

Луна примет фазу полнолуния в семь часов 10 минут по московскому времени.

В восемь часов 35 минут (мск) Марс, находясь в 82,2 миллиона километров от Земли, окажется в точке противостояния Солнцу.

Покрытие Марса Луной произойдет утром с пяти часов 16 минут до девяти часов 13 минут по московскому времени (с 07.16 до 11.13 по челябинскому). «Уникальность этого покрытия Марса Луной в том, что оно в точности совпадет с моментом противостояния Красной планеты», - пояснили в московском планетарии.

Это явление смогут увидеть жители северных и восточных регионов Европейской части России, кроме юго-восточных районов, где Луна и Марс зайдут за горизонт, и наступит утро. В Москве покрытие Марса Луной произойдет утром с 7:58 до 8:37. Его практически невозможно будет увидеть. В Перми – с 7.59 до 8.16 (московское время).

В планетарии отметили, зимняя серия покрытий Марса Луной в 2022-2023 году будет состоять из четырех явлений: восьмого декабря 2022 года, третьего января, 31 января и 28 февраля 2023 года. Второе и третье на территории России не будут видны, а февральское - видно только в самых северных районах нашей страны.

ДЛЯ СПРАВКИ

Противостояние - сближение Земли и Марса. В момент противостояния три небесных тела - Солнце, Земля и Марс - расположены точно на одной линии: Земля посередине, а Марс противостоит Солнцу.

Противостояния Марса происходят в среднем через 780 суток (два с небольшим года). Каждые 15 или 17 лет случаются великие противостояния, когда Марс подлетает к Земле меньше, чем на 60 миллионов километров. Множество открытий было сделано именно в моменты великих противостояний Красной планеты.

Покрытие - астрономическое явление, во время которого, с точки зрения наблюдателя из определённой точки на Земле, одно небесное тело проходит перед другим небесным телом, заслоняя его полностью или частично.