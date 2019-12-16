Все очаги самонагревания на Коркинском разрезе ликвидируют только после запуска Томинского ГОКа
Среда обитания
Вчера, 23:30
Автор: 
Любовь Юрина

Порядка 30 тысяч квадратных метров зон самонагревания на бортах Коркинского угольного разреза (Челябинская область) пока остаются не локализованными. Полная ликвидация очагов будет возможна только после запуска Томинского ГОКа.

На сегодня уже локализовано 240 тысяч из 270 тысяч квадратных метров зон самонагревания, выявленных на бортах разреза, рассказал директор ООО «Промрекультивация» (оператора проекта ликвидации отработанной выработки угольного разреза) Николай Джемилев 16 декабря в ходе рабочей поездки министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева на объект.

«Для отслеживания динамики состояния окружающей среды организован постоянный мониторинг в 24 точках на бортах разреза и в жилом массиве с привлечением 4 аккредитованных лабораторий», - рассказал Николай Джемилев.

Очаги самонагревания, расположенные по всем бортам разреза, являются источником загрязнения воздуха в Коркино и близлежащих населенных пунктах. Гарь доходит и до Челябинска. При этом часть очагов находятся в труднодоступных местах (на западных и восточных бортах, где отмечаются и оползневые процессы). Для ликвидации таких зон необходимо полностью ликвидировать отработанную выработку разреза.

Это станет возможным только после заполнения отработанной выработки разреза закладочным материалом, который будет производиться на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОК (входит в группу «Русская медная компания»), уточнил Джемилев.

Для доставки закладочного материала в апреле 2019 года начато строительство пульпопровода протяженностью 13 километров. Работы на территории Коркинского разреза планируется завершить до конца года.

Напомним, Коркинский угольный разрез – самая большая в Евразии открытая угольная выработка. Добыча угля здесь велась с 1930-х годов. В ноябре 2017 года Челябинская угольная компания прекратила добычу угля на разрезе. Все риски, связанные с эндогенными пожарами на коркинском разрезе, с этого момента взяло на себя ООО «Промрекультивация» (предприятие создано для реализации проекта ликвидации выработки разреза). Проект прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

В июне 2019 года Минприроды РФ, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и «Промрекультивация» подписали соглашение о сотрудничестве при реализации в Челябинской области национального проекта «Чистый воздух».

В рамках первого этапа «Промрекультивация» в течение 2019 – 2020 годов инвестирует в ликвидацию Коркинского разреза 270 миллионов рублей. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 6 миллиардов рублей. Проект рассчитан до 2042 года. РМК заверяет, по его завершении на месте угольной выработки будет водоем, берега которого озеленят.

Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
РМК
Коркинский разрез
Промрекультивация
эндогенные пожары
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