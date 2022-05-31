Вслед за Эрикой ребенка оленю Петру подарила пятнистая Марина

Пятнистый красавец-мужчина со звучным и брутальным именем Петр стал счастливым отцом очаровательной дочки, которую ему подарила 28-го мая возлюбленная по имени Марина.

Эту замечательную новость сообщил сегодня, 31-го мая, Челябинский зоопарк, сопроводив ее трогательным видео новорожденной Вербы – так сотрудники учреждения решили назвать младшего ребенка рогатого обольстителя (правда, пока – это явление временное – рога на голове Петра отсутствуют, что не мешает ему покорять и очаровывать дам).

Интересно, что Марина – не единственная олениха, познавшая (благодаря Петру) счастье материнства в мае 2022-го года: Марину опередила еще одна возлюбленная оленя, Эрика, 20-го мая родившая Пионера (такое имя старший братик Вербы, очаровательный пятнистый ребенок, получил потому, что родился на следующий день после Дня пионерии). Такой вот шустрый Петр – двое детей с разницей в неделю от разных женщин.

В челябинском зоопарке рассказали, что Марина – опытная самка (как, собственно, и Эрика, для которой Пионер стал четвертым малышом): родила «она так быстро и непринужденно, что зоологи и глазом не успели моргнуть».

Интересно, что первой будущую Вербу заметила наблюдательная трехлетняя Вера, родители которой, сообщив работникам зоопарка о «находке», попросили назвать пятнистую малышку в честь их дочери.

«Внимательную юную посетительницу мы, конечно же, не оставили без внимания, правда, добавили в кличку новорожденной малышки еще одну букву, чтобы придать ей индивидуальности. Знакомьтесь, малышка Верба (сокращенно - Вера). Ее имя очень сочетается с маленькими белыми пятнышками на спинке и всегда будет напоминать нам добрую историю знакомства ребенка с детенышем», - отметили в зоопарке Челябинска.

Как оказалось, Верба – девочка невероятно шустрая.

«Она быстро встала на ножки и тут же пустилась в забег по вольеру, с любопытством изучая все вокруг и заглядывая в гости к соседям косулям. Даже старшенький Пионер не всегда успевает за этой озорной девчонкой. Родителям теперь за ней глаз да глаз. И вы приходите посмотреть на наших оленят», - приглашают сотрудники зоопарка полюбоваться на Пионера Петровича и его сестру Вербу Петровну.