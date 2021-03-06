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Южноуральцев предупреждают о слабой магнитной буре

В воскресенье, седьмого марта, и в ночь на понедельник, восьмое марта, в Челябинской области ожидаются геомагнитные возмущения на фоне пониженного атмосферного давления.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, в воскресенье ранним утром геомагнитное поле в Челябинске будет возбужденным.

По данным Gismeteo, небольшие геомагнитные возмущения начнутся в 23 часа шестого марта, ночью седьмого марта прогнозируется слабая магнитная буря (G-1, силой пять балов) Геомагнитные возмущения сохранятся до восьми утра. В ночь на восьмое марта также вероятны слабые геомагнитные возмущения.

Специалисты классифицируют пять уровней магнитных бурь – от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная).

Люди могут по-разному реагировать на геомагнитные возмущения, в зависимости от степени чувствительности организма. Самыми уязвимыми для магнитных бурь являются люди с патологиями сердечно-сосудистой системы. У них возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение. Некоторые ощущают приход магнитных бурь за один-два дня до их появления.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

Южноуральцам с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, нервной системы в такие дни необходимо особенно строго придерживаться графика приема препаратов, которые назначены специалистами. По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в субботу вечером атмосферное давление ниже нормы - 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое. В течение суток атмосферное давление понизится до 730 миллиметров ртутного столба.

Очень внимательно нужно отнестись к своему самочувствию людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников (людей, у которых собственное давление пониженное) и людей с заболеваниями суставов.

Люди с гипертонией, наоборот, чаще всего при пониженном атмосферном давлении начинают чувствовать себя значительно лучше. У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

Кроме того, при низком атмосферном давлении снижается количество кислорода, содержащегося в воздухе.