Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий – перепады температур, мокрый снег и снег, что приведет к осложнению обстановки на дорогах. Рекомендуется по мере возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью местами прошли осадки в виде снега и мокрого снега. На крайнем севере отмечался слабый гололед, местами на дорогах гололедица. В дневные часы ожидается небольшой снег, мокрый снег, в северной половине до умеренного, гололедные явления.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

«Тормозной путь автомобиля на заснеженной, скользкой дороге возрастает в разы. Скорость движения должна соответствовать погодным условиям, состоянию проезжей части, видимости и обеспечивать водителю контроль за движением транспортного средства», - напоминают в ГИБДД области.

Водители должны заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам, увеличивать дистанцию.

Пешеходам перед началом перехода проезжей части всегда необходимо убедиться, что транспортные средства полностью остановились и пропускают и только после этого переходить дорогу.

Южноуральцам советуют напомнить детям правила безопасного поведения на улице, правила перехода проезжей части, предостеречь их от опасных зимних забав, а также выбрать безопасный маршрут и указать на возможные опасные ситуации на пути.