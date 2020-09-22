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Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Среда обитания
Сегодня, 21:16
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – дожди, порывистый ветер, перепады атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью и днем 23 сентября ожидаются дожди, в северных и горных районах до умеренных, усиление ветра.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Вероятно шквалистое усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление ночью понизится почти на 10 единиц - до 725 миллиметров ртутного столба, днём повысится до 733 миллиметров ртутного столба. Это может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми патологиями.

В ГУ МЧС области предупреждают условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Рекомендуют при сильном ветре закрыть дома все окна. Находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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