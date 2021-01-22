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Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий – понижение температуры, снегопады, порывистый ветер и затем резкое потепление. Ситуация на дорогах может осложниться.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, с 20 часов 22 января до 20 часов 23 января ожидается снег, местами умеренный.

Как сообщили агентству в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, в настоящий момент снег идет в Аше (достаточно сильный). Средней силы снегопад подходит к Златоусту и Сатке.

В управлении ГИБДД по Челябинской области сообщают, ухудшение погодных условий в виде снегопада отмечается в горнозаводской зоне.

Ветер северный, местами его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

В ночь на субботу синоптики обещают крепкий мороз – минус 30-35 градусов, днем – минус 23-28 градусов.

В воскресенье начнется потепление и в понедельник синоптики обещают уже плюсовую температуру окружающего воздуха.

Атмосферное давление все выходные и в начале следующей недели будет выше нормативных показателей.

«На федеральную трассу Москва-Челябинск выведены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД, которые несут надзор за дорожным движением, и в случае ухудшения обстановки оказывают помощь участникам дорожного движения, а также обеспечивают бесперебойную работу снегоуборочной техники», - добавили в ГИБДД.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.