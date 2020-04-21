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Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодный условий

Среда обитания
Сегодня, 21:38
Автор: 
Олеся Денисова

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в предстоящую ночь и в дневные часы среды, 22 апреля.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, ночью и днем 22 апреля в горных районах области ожидаются сильные дожди, грозы.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей быть внимательными за рулем, по возможности, отказаться от поездок на дальние расстояния.

Рекомендуют выбирать скорость, руководствуясь погодными условиями, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки транспорта.

«Если вы припарковались на обочине федеральной трассы, то обязательно выставьте знак аварийной остановки и включите аварийную сигнализацию, - напоминают водителям. - Помните, что на федеральных дорогах работают специальные площадки отдыха».

Прогнозируется усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.

Атмосферное давление снизится с 742 до 726 миллиметров ртутного столба. Пониженный фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия, как у гипотоников, так и гипертоников, с частыми приступами стенокардии и нарушениями сердечного ритма, вегето-сосудистой дистонией.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

О нештатных ситуациях на федеральных дорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

О проблемах на дорогах регионального значения сообщайте в круглосуточную диспетчерскую Миндортранса по телефону 237-88-92.

О проблемах с дорогами Челябинска можно рассказать по телефону 727-46-26. По номеру городской диспетчерской службы управления дорожного хозяйства администрации Челябинска 7-951-771-73-25 можно круглосуточно оставлять заявки и сообщать о некачественной уборке улично-дорожной сети города.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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