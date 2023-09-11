Южноуральцев призывают не топтать мухоморы, они полезны для животных

Жителей Челябинской области, которые отправляются в лес на «тихую охоту», просят не уничтожать несъедобные мухоморы. Их поедают многие дикие животные с пользой для своего организма, рассказали в нацпарке «Таганай».

В этом году в национальном парке установлен грибной рекорд - в леса наросло невиданное ранее количество белых, подберёзовиков, подосиновиков, маслят и целые заросли мухоморов.

Ядовитый ярко-красный гриб с белыми пятнами на шляпке не прячется от людских глаз, выставляет себя напоказ и многие идущие по тропам туристы считают своим долгом пнуть по его шляпке, а то и вовсе растоптать всё семейство.

По мнению работников нацпарка, мухоморы не заслуживают такого варварского отношения. Да и стереотипы об их исключительной опасности сильно преувеличены.

«Съесть мухомор по ошибке невозможно – слишком уж запоминающаяся у него «внешность». Зато этот гриб поедают многие дикие животные. Есть мнение, что таким образом они чистят кишечник от паразитов», - рассказали в нацпарке и призвали южноуральцев не уничтожать этих представителей грибного царства, чтобы они украшали осенний лес и помогали животным.