Южноуральцев призывают не топтать мухоморы, они полезны для животных

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День города на пешеходной части улицы Кирова впервые прошла уникальная творческая акция «Легенд
11.09.2023

Юные художники нарисовали легендарных челябинцев на Кировке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Законодательном Собрании Челябинской области по инициативе депутата фракции «СРЗП» Павл
11.09.2023

Положить конец смертям от суррогата: депутаты Челябинской области готовят предложения о регулировании производства метила
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области на 1795-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» запущен в эксплуатаци
11.09.2023

В Челябинской области на М-5 заработал первый автоматический пункт весогабаритного контроля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области начинают проверку в администрации Кусинско
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.09.2023

В ДТП на Комсомольском проспекте Челябинска пострадали шесть человек, в том числе два малыша

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.09.2023

Челябинские силачи завоевали «золото» чемпионата мира в Узбекистане
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.09.2023

Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.09.2023

Консультация юриста: может ли работодатель отказать магистранту в ученическом отпуске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.09.2023

Искать квалифицированных специалистов ММК помогает робот-рекрутер

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11.09.2023 11:36
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Жителей Челябинской области, которые отправляются в лес на «тихую охоту», просят не уничтожать несъедобные мухоморы. Их поедают многие дикие животные с пользой для своего организма, рассказали в нацпарке «Таганай».

В этом году в национальном парке установлен грибной рекорд - в леса наросло невиданное ранее количество белых, подберёзовиков, подосиновиков, маслят и целые заросли мухоморов.

Ядовитый ярко-красный гриб с белыми пятнами на шляпке не прячется от людских глаз, выставляет себя напоказ и многие идущие по тропам туристы считают своим долгом пнуть по его шляпке, а то и вовсе растоптать всё семейство.

По мнению работников нацпарка, мухоморы не заслуживают такого варварского отношения. Да и стереотипы об их исключительной опасности сильно преувеличены.

«Съесть мухомор по ошибке невозможно – слишком уж запоминающаяся у него «внешность». Зато этот гриб поедают многие дикие животные. Есть мнение, что таким образом они чистят кишечник от паразитов», - рассказали в нацпарке и призвали южноуральцев не уничтожать этих представителей грибного царства, чтобы они украшали осенний лес и помогали животным.

Мухоморы
Нацпарк «Таганай»
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Законодательном Собрании Челябинской области по инициативе депутата фракции «СРЗП» Павл
11.09.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.09.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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11.09.2023 11:21

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11.09.2023 11:07

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11.09.2023 11:04

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11.09.2023 10:37

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11.09.2023 10:19

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11.09.2023 10:06

Консультация юриста: может ли работодатель отказать магистранту в ученическом отпуске

11.09.2023 09:46

Искать квалифицированных специалистов ММК помогает робот-рекрутер

11.09.2023 09:43

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11.09.2023 09:20

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В Челябинске 22 октября состоится премьера спектакля «Щелкунчик и Кошки» Московского театра кошек В. Куклачева

07.09.2023 12:27

Еще больше притяжения: на городском курорте Магнитки построят уникальный для России термальный комплекс

07.09.2023 12:07

Рысь Марыся стала символом прославленных ватерполисток

07.09.2023 11:03

Выставка, посвященная нагайбакской культуре, откроется в Публичке

07.09.2023 11:01

Росгранстрой: Ситуация на погранпункте Бугристое нормализуется, пробки сократились

07.09.2023 10:43

Звуки музыки можно будет увидеть в Челябинской филармонии