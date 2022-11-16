За ловлю сиговых рыб привлекут шесть браконьеров в Челябинской области

Рыбоохрана Челябинской области совместно с сотрудниками полиции патрулирует озера в связи с введением с первого ноября запрета на добычу сиговых видов рыб.

У них немалый «улов»: одного любителя сиговых, да еще и с сетями, задержали на озере Большой Кисегач, еще пятерых, также с сетями, обнаружили на озере Иткуль. Последним удалось сбежать, но резиновая лодка, сети, рыба остались стражам порядка. Личности браконьеров установлены.

Общий ущерб от их действий составил 125670 рублей, принимается решение о возбуждении уголовного дела, как сообщил начальник отдела рыбоохраны Челябинской области Владимир Борисов.