16.11.2022
Южно-Уральский государственный институт искусств принимает поздравления с 87-летием
16.11.2022
Гостям «Пятерочки» вручат сертификаты за покупки
16.11.2022
За ловлю сиговых рыб привлекут шесть браконьеров в Челябинской области
16.11.2022
В Воронежской области в аварии погибли два южноуральца
16.11.2022
Челябэнерго подключили к электросетям ещё девять ФАПов в Челябинской области
16.11.2022
После вмешательства прокуратуры сироте дали квартиру
За ловлю сиговых рыб привлекут шесть браконьеров в Челябинской области
Некоторым удалось сбежать от стражей порядка, но их личности установлены
10.11.2022
Браконьеры напали на инспектора в Челябинской области
21.10.2022
Жителей Нагайбакского района переполошили выстрелы в лесу
31.07.2018
Браконьера из Карталов, обвиняемого в убийстве инспектора минэкологии, оштрафовали на 100 тысяч рублей
16.02.2018
«Нет денег, людей, законов»: как остановить браконьерство на Южном Урале
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022