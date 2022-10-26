Жилой дом на улице Николая Кузнецова украсил портрет легендарного советского разведчика

Жилой дом в Советском районе Челябинска украсило изображение Героя Советского Союза Николая Кузнецова – портрет легендарного советского разведчика появился на улице его имени.

Торжественное открытие граффити состоялось у дома №3-А сегодня, 26 октября, с участием руководителей совета ветеранов Челябинска, общественных объединений, курсантов челябинского филиала Военно-воздушной академии имени профессора Николая Жуковского и Юрия Гагарина, юнармейцев отряда школы №105. В событии также приняли участие председатель челябинской гордумы Андрей Шмидт и глава Советского района Владислав Макаров.

«Сегодня улица Кузнецова обрела свое «лицо» – изображение настоящего героя, легендарного разведчика Николая Ивановича Кузнецова. Это человек, на подвиге которого мы выросли. Мы зачитывались книгой Дмитрия Медведева «Это было под Ровно», где молодой Николай Кузнецов проявил в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками необычайные отвагу и изобретательность. Увековечение памяти героев сегодня актуально как никогда! Пусть создание такого памятника воинской славы в Челябинске будет ответом на вызовы националистов, на обстановку в зоне специальной военной операции. Там уничтожаются и памятники, и память. Здесь мы свято храним историю, гордимся нашими героями», – сказал Андрей Шмидт.

Как напоминают в пресс-службе городской администрации, будущий разведчик родился в деревне Свердловской области в крестьянской семье. Окончил обычную среднюю школу и лесной техникум. Уже в годы учебы в школе простой деревенский мальчик обнаружил незаурядные способности к изучению иностранных языков.

В первые дни Великой Отечественной войны Николай Кузнецов подал рапорт с просьбой использовать его в «активной борьбе против германского фашизма». В 1942 году под видом немецкого офицера он был направлен на службу на территорию Украины. Советский разведчик внес неоценимый вклад в Победу – лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии, передал в Центр неисчислимое количество важнейших секретных данных.

В 1944 году в Львовской области Николай Кузнецов вместе с товарищами попал в засаду и погиб в неравной схватке с украинскими националистами. Легендарному разведчику на тот момент было всего 32 года. Пятого ноября 1944 года Николаю Ивановичу Кузнецову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

«Увековечение памяти о наших героях, будь то Герои Советского Союза или уже современной России, в таком формате – это очень правильно. Чтобы не только в своей памяти, но и наяву, проходя мимо таких граффити, мы видели наших героев. Этим мы отдаем дань уважения их героическим поступкам, их подвигам во имя Родины. Отрадно, что юное поколение интересуется историей, своими земляками. Отдельная благодарность Владимиру Вафину, челябинской городской думе, администрации города - по их инициативе был создан этот замечательный портрет, который стал настоящим украшением улицы», – отметил председатель челябинского городского совета ветеранов Валентин

Интересно, что на граффити азбукой Морзе написано слово «Подвиг».

Портрет Николая Кузнецова стал третьей работой молодых челябинских художников в рамках проекта «Про искусство».

Первой в этом цикле стала открытая 31 августа этого года легальная граффити-стена холофейм (Hall of fame – с английского в дословном переводе «зал славы»). Она расположена вблизи трамвайной остановки «Завод имени Колющенко», где каждый художник может нанести свой рисунок и таким образом принять участие в создании галереи стрит-арт под открытым небом.

Второй мурал проекта открылся в октябре на фасаде библиотеки имени Мамина-Сибиряка по улице Гагарина, 50 в Ленинском районе, где появилось изображение мечтающей девушки.