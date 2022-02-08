80% жителей Челябинской области берут кредиты онлайн

Доля потребительских кредитов, выданных через интернет, приблизилась к 80%. Такие данные представили аналитики Сбербанка за 2021 год по Челябинской области. С каждым годом этот показатель растет. Например, в 2020 году в Сбербанк Онлайн было оформлено 73% кредитов, а в 2019 году — только 51%. Средняя сумма кредита, открытого дистанционно, составила 192 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, увеличивается и спрос на потребительское кредитование. За прошлый год Сбербанк выдал в Челябинской области 299 тысяч кредитов — в полтора раза больше, чем за предыдущий год. Общая сумма предоставленных займов выросла на 40% и составила более 58,7 миллиарда рублей. В целом портфель потребительских кредитов Сбербанка в регионе превысил 67,5 миллиарда рублей, увеличившись за год на 30%.

«Пандемия сформировала у нас новые привычки. Теперь многие жители региона предпочитают пользоваться самыми популярными финансовыми услугами через интернет. И если 2020 год заставил экстренно привыкать к дистанционным каналам обслуживания, то 2021-й — только укрепил новую модель клиентского поведения. При этом отделения Сбербанка постепенно становятся местом для оформления более сложных продуктов и услуг и расширяют перечень нефинансовых сервисов. Например, во многих наших офисах можно забрать заказ из интернет-магазина, получить и отправить посылку», - прокомментировал Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

«Цифровые сервисы становятся все более востребованными у южноуральцев. И мы оперативно отвечаем на запросы клиентов. Сейчас практически любую финансовую услугу можно получить без посещения офиса. Например, потребительский кредит можно оформить в несколько кликов в приложении или на сайте. Понятный интерфейс, полноценная поддержка пользователей и быстрое оформление делает онлайн-кредитование привлекательным для клиентов», - отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.