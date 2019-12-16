Алексей Текслер оценил новую всесезонную комбинированную дорожную машину
Экономика
Сегодня, 20:29

Новая всесезонная комбинированная дорожная машина ВМКД-2015 на шасси «Урал NEXT 6х4» была презентована губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и участникам IV Межрегионального производственного форума «Производительность труда, кооперация и цифровизация».

Спецтехника, разработанная АО «УралАвтодор» совместно с ООО «СпецАгрегат» и автомобильным заводом «УРАЛ», прошла тестирование на федеральной трассе М-5.

Испытание проводил водитель 5 разряда АО «УралАвтодор» Владимир Маркелов. Под его управлением тестируемая КДМ отлично справилась с очисткой дорожного полотна и обочины от снега, срезанием льда и распределением противогололедных материалов по федеральной трассе. После успешного тестирование машина будет поставлена в одну из ведущих дорожно-строительных компаний ОАО «Новосибирскавтодор».

«Сегодня мы имеем возможность сообщать местным производителям спецтехники и навесного оборудования о своих потребностях, они под нас разрабатывают новинки, мы их тестируем и при успешном испытании пополняем свой автопарк,– отметил генеральный директор АО «УралАвтодор» Евгений Лобов. - Такая кооперация взаимовыгодна, позволяет за меньшие средства получать качественный, уникальный продукт, дает экономию времени и транспортных издержек, при этом пополняет налоговую казну региона».

Отправить новость
14.12.19 00:56
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
13.12.19 15:06
На ЧЦЗ началось внедрение плана развития системы ремонтов оборудования
13.12.19 13:43
В канун нового года «Равис» отправил в Китай более 18 тонн деликатеса - цыплячьи ножки
13.12.19 13:38
Сотрудники скорой Сатки и минздрав по-разному оценивают ситуацию по зарплатам
13.12.19 12:05
Новогодние скидки до 20 000 рублей на смартфоны Samsung Galaxy в Билайн
13.12.19 12:01
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
13.12.19 11:59
Челиндбанк – лауреат Национальной банковской премии - 2019
12.12.19 18:31
ВТБ готовит выпуск структурных облигаций
12.12.19 16:28
МегаФон будет развивать 5G совместно с другими операторами
12.12.19 14:36
Долгожданный газ пришел в проблемный поселок Златоустовского округа
Среда обитания
Сегодня, 13:33
Угроза национальной безопасности
Экологи-общественники прогнозируют водный коллапс из-за аппетитов Томинского ГОКа
Среда обитания
Сегодня, 17:12
Лихачев: Коркинский разрез – не основной источник загрязнения воздуха
Новости
Сегодня, 20:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 17 декабря
Сегодня, 17:07
Общество
На дороги Челябинка выйдут новогодние трамваи и троллейбусы
Сегодня, 16:37
Происшествия
В Чебаркульском районе об бешенства умер бычок
Сегодня, 15:39
Экономика
ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%
Сегодня, 15:21
Экономика
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
Материалы рубрики
Сегодня, 15:39
Экономика
ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%
Сегодня, 15:21
Экономика
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
Сегодня, 13:37
Экономика
Эковолонтеры ЧЦЗ удостоены награды министра экологии и первой леди Челябинской области
14.12.19 00:56
Экономика
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
13.12.19 15:06
Экономика
На ЧЦЗ началось внедрение плана развития системы ремонтов оборудования
Теги
УралАвтодор
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика