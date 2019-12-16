Алексей Текслер оценил новую всесезонную комбинированную дорожную машину

Новая всесезонная комбинированная дорожная машина ВМКД-2015 на шасси «Урал NEXT 6х4» была презентована губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и участникам IV Межрегионального производственного форума «Производительность труда, кооперация и цифровизация».

Спецтехника, разработанная АО «УралАвтодор» совместно с ООО «СпецАгрегат» и автомобильным заводом «УРАЛ», прошла тестирование на федеральной трассе М-5.

Испытание проводил водитель 5 разряда АО «УралАвтодор» Владимир Маркелов. Под его управлением тестируемая КДМ отлично справилась с очисткой дорожного полотна и обочины от снега, срезанием льда и распределением противогололедных материалов по федеральной трассе. После успешного тестирование машина будет поставлена в одну из ведущих дорожно-строительных компаний ОАО «Новосибирскавтодор».

«Сегодня мы имеем возможность сообщать местным производителям спецтехники и навесного оборудования о своих потребностях, они под нас разрабатывают новинки, мы их тестируем и при успешном испытании пополняем свой автопарк,– отметил генеральный директор АО «УралАвтодор» Евгений Лобов. - Такая кооперация взаимовыгодна, позволяет за меньшие средства получать качественный, уникальный продукт, дает экономию времени и транспортных издержек, при этом пополняет налоговую казну региона».