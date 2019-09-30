Азиатской лапшой и растительным молоком: «Союзпищепром» угощает на АГРО-2019

Главная сельскохозяйственная выставка Челябинской области - АГРО-2019 - открывает свои двери с первого по третье октября. Узнать и приобрести новинки от «Союзпищепрома» вы можете все дни выставки на ледовой арене «Трактор» с 10.00 до 19.00 на стенде №20, а в первый день - 1 октября - компания будет угощать гостей новинками: азиатской лапшой и растительным молоком.

Традиционная ежегодная агропромышленная выставка «Агро-2019» уже в 26-й раз соберет под одной крышей ведущих сельскохозяйственных производителей региона. В протоколе выставки, помимо пленарных заседаний и форума специалистов АПК, запланированы такие мероприятия, как фольклорно-гастрономический фестиваль, работа контактного зоопарка, проведение вакцинации и контроля здоровья. Ну и конечно, все самое вкусное и свежее можно будет попробовать и приобрести здесь же, на стендах компаний.

«Союзпищепром», по сложившейся традиции, познакомит посетителей со своими новинками: настоящей азиатской лапшой и растительным молоком. На стенде компании в первый день выставки, первого октября, повара ресторана «Япон-бульон» будут готовить аутентичное восточное блюдо с лапшой «Соба» и угощать всех желающих. Также запланирована дегустация новинок растительного молока.

Как в первый, так и в остальные дни выставки будет организована ярмарка, где каждый сможет приобрести продукцию компании по приятным ценам. Специалисты компании отмечают, что интерес потребителей к здоровому питанию растет в геометрической прогрессии. И если пару лет назад о растительном молоке слышали сотни, а пробовали его - вообще единицы, то сейчас, вслед за общемировой тенденцией, растительные напитки начали прочно входить в рацион россиян. Дети оценят соевое молоко с клубникой, а любители кофе откроют для себя пышную пенку специальной серии растительного молока для кофе, где представлены кокос, миндаль, фундук и классическая соя.

Новый продукт компании - азиатская лапша (для ее производства был построен цех с двумя производственными линиями, каждая из которых имеет протяженность более двух футбольных полей) - уже начала приобретать своих сторонников. О качестве и вкусовых свойствах продукта говорит и тот факт, что только в сентябре этого года азиатская лапша «Союзпищепром» получила золотую медаль в номинации «Продукт года-2019» на международном профессиональном дегустационном конкурсе продуктов питания и напитков, прошедшем в рамках международной выставки «WorldFood-2019» в Москве, а также «золото» межрегиональной выставки УрФО в номинации «Новый вид продукции».

Приходите на «АГРО-2019», будет интересно и вкусно!