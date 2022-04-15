15.04.2022
В Челябинске нашли заказчика и исполнителя поджога Тойоты
15.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
15.04.2022
Челябинский клуб «ЧМС» может быть включен в госреестр памятников истории и культуры
15.04.2022
Алексей Текслер призвал машиностроителей поддержать коллективы предприятий
15.04.2022
Беспилотный трамвай начнут собирать в Челябинской области в конце года
15.04.2022
В Советском и Центральном районах Челябинска вырубят 166 деревьев
Беспилотный трамвай начнут собирать в Челябинской области в конце года
25.02.2022
Определен поставщик первой в 2022 году партии трамваев в Челябинск
14.02.2022
Глава Роскосмоса – о поездке в Миасс: Надеюсь, в течение года страна узнает, почему это важно
16.09.2021
Текслер и Морозов обсудили перспективы обновления общественного транспорта, УКВЗ и АЗ «Урал»
31.08.2021
В Челябинске на линию выпущены новые трамваи, а сотрудникам ЧелябГЭТ повысят зарплату
«Бессмертный полк» снова пройдет по России
14.04.2022
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022
Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным
13.04.2022
Челябинцам рекомендуют обращаться в свои УК для перерасчета платы за «ржавую» воду
12.04.2022