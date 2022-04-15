Беспилотный трамвай начнут собирать в Челябинской области в конце года

Первый беспилотный трамвай выпустит Усть-Катавский вагоностроительный завод (Челябинская область). Запуск производства запланирован на конец 2022 года, передаёт АиФ-Челябинск со ссылкой на гендиректора предприятия Романа Новикова.

Ранее Новиков сообщал о том, что с космодромом «Восточный» достигнута договорённость об организации трамвайного движения на его территории. Для перевозки людей будут использовать низкопольные пятисекционные вагоны, а также применять беспилотные технологии. Обслуживать трамваи будет южноуральский завод.

Напомним, в начале апреля новую модель низкопольного трамвая производства УКВЗ протестировали в Таганроге. Всего в город поставят 50 таких вагонов. Ещё 18 произведённых в Челябинской области трамваев вышли на линию в Новокузнецке, где намерены закупить ещё двенадцать вагонов. Магнитогорск в 2022 году получит 20 новых вагонов, и 30 полностью низкопольных трамваев придут в Челябинск.