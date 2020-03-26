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Центробанк подтвердил значимость Челиндбанка на рынке платежных услуг

Экономика
Сегодня, 14:06

Банк России обновил перечень кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В обновленный реестр вошли 26 банков, в том числе ПАО «Челиндбанк». Среди банков Челябинской области Челиндбанк стал единственным банком, включенным в список значимых на рынке платежных услуг, сообщает пресс-служба учреждения.

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