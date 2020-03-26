Центробанк подтвердил значимость Челиндбанка на рынке платежных услуг
Экономика
Сегодня, 14:06
Банк России обновил перечень кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В обновленный реестр вошли 26 банков, в том числе ПАО «Челиндбанк». Среди банков Челябинской области Челиндбанк стал единственным банком, включенным в список значимых на рынке платежных услуг, сообщает пресс-служба учреждения.
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