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Челябинцам следует заплатить налоги до 1 декабря

Федеральная налоговая служба предупредила россиян о необходимости заплатить налоги за имущества до 1 декабря этого года. В противном случае начнет расти задолженность в виде начисления пени. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Налоги платят владельцы домов, квартир, комнат, земельных участков и транспортных средств.

«Физическим лицам эти налоги начисляет налоговая инспекция на основании данных об имуществе. Суммы к уплате указаны в налоговых уведомлениях, которые направляет ФНС», - пояснили в городской мэрии.

В случае неуплаты налогов за 2019 год со 2 декабря начнут начислять пеню. Тогда налоговики могут направить требование об уплате просроченного налога. В случае игнорирования этого документа налоговый орган может обратиться в суд.

После судебного решения о взыскании задолженности делом займутся судебные приставы, которые могут арестовать имущество или заблокировать банковский счет.

Заплатить налоги можно следующим образом:

- На Госуслугах по УИН через сервис «Оплата по квитанции»: укажите номер и оплатите начисления на портале.

- В личном кабинете налогоплательщика. Оплатить можно банковской картой или через Госуслуги.

- Через сервис «Заплати налоги» на сайте ФНС.

- Через интернет-банк или лично в банковском отделении по реквизитам из уведомления.

Платить налоги можно как за себя, так и за третьих лиц.