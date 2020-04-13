Челябинская область получит партию медицинских изделий от РМК

Сегодня, 13 апреля, в Челябинскую области прибудет гуманитарная партия средств защиты для медицинских сотрудников лечебных учреждений Челябинской области, которые необходимы в условиях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Гуманитарную помощь предоставила Русская медная компания и Фонд святой Екатерины,

Утром спецборт из Китая с 27 тоннами гуманитарного груза совершил посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Челябинская область получит половину прибывшего сегодня груза (вторая половина предназначена для Свердловской области). «Это 1,5 миллиона масок, 150 тысяч перчаток, 20 тысяч защитных костюмов для врачей и три тысячи очков, - рассказал губернатор Алексей Текслер на состоявшемся 13 апреля ежедневном брифинге. - Груз будет принят на областном аптечном складе».

Губернатор отметил, все средства защиты будут распределены между медицинскими учреждениями области. «Мы за этим проследим», -заверил Алексей Текслер и от имени южноуральецв и медиков, которые на передовой сражаются с инфекцией, поблагодарил главу РМК Игоря Алтушкина за помощь.

Как уточнили в управлении информационно политики РМК, всего четыре борта доставят на Урал гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом и предотвращения распространения инфекции. Сегодня прибыл первый. Новые партии ожидаются в следующие три дня - 14, 15 и предварительно 16 апреля.

«Общий объем груза – около тысячи кубических метров, вес – свыше 100 тонн. В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термо­метры - более 10,6 миллиона единиц изделий на сумму около пяти миллионов долларов США», - пояснили в РМК.

Средства на приобретение и доставку товаров первой необходимости Фонду святой Екатерины выделил председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Три из четырех грузовых рейса профинансировал владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Представитель председателя Совета директоров РМК Кирилл Ирха отметил, что благотворителям важна любая организационная поддержка в вопросах помощи регионам в борьбе с распространением инфекции. «Потому что время для нас - критический фактор, подчеркнул Ирха и уточнил. - Изменения, которые были приняты на федеральном уровне, значительно упростят оказание благотворительной помощи в борьбе с вирусом». По обращению полпреда в УрФО Николая Цуканова федеральное правительство приняло отдельное постановление, которое упростило процедуру ввоза гуманитарной помощи из-за рубежа для всех желающих оказать содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кирилл Ирха поблагодарил полпредство и правительство за понимание и содействие

Партия гуманитарного груза прошла таможенный контроль в полном объеме и может легально перемещаться по всей территории РФ. Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора рассказал, в течение недели таможенные органы вместе с организаторами поставки гуманитарного груза региона определи оптимальные механизмы таможенного оформления жизненно необходимых товаров. «Как и любой импорт, данный груз подлежит обязательному декларированию. Декларация на товары была подана еще до момента приземления воздушного судна. Учитывая особый статус груза, все таможенные процедуры проводились в первоочередном порядке и заняли не более 30 минут», - уточнил Максим Чмора.

Руководитель Фонда святой Екатерины Александр Андреев рассказал, что фонд находится на постоянной связи с оперативными штабами по борьбе с вирусом в регионах и подшефными бюджетными учреждениями, волонтерскими и благотворительными организациями. «Гуманитарная помощь, которая начала поступать сегодня, станет ощутимой поддержкой для уральцев в нынешнее непростое время», - уверен Андреев.