В 2021 году в Челябинской области построят 10 детсадов, 3 школы, 9 ФАПов, Дом культуры

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Челябинская область увеличит расходы на соцподдержку южноуральцев

В 2021 году Челябинская область увеличит расходы на обеспечение мер социальной поддержки и социальное обслуживание жителей.

На эти цели в проекте бюджета будущего года предусмотрено 37,52 миллиарда рублей, что на 5,8% превышает аналогичный показатель первоначального бюджета 2020 года.

Как рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан планируется направить 14,69 миллиарда рублей, на содействие росту реальных доходов семей с детьми - 9,63 миллиарда рублей. В целом, мерами социальной поддержки в той или иной форме пользуются 1,5 миллиона жителей области.

«В безусловном порядке меры социальной поддержки будут предоставлены ветеранам труда, инвалидам, сельским педагогам и сельским специалистам, а также другим категориям граждан области. На эти цели предусмотрено 14,7 миллиарда рублей», - подчеркнула первый замглавы региона.

На финансовую поддержку семей с детьми предусмотрено 9,6 миллиарда рублей. В Челябинской области свыше 300 тыс. семей с детьми получат различные виды пособий.

С 2020 года по поручению президента РФ введена новая ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. По прогнозам, это пособие в 2021 году будет выплачено на 98 тысяч детей.

На 2021 год вновь выделено 97,8 миллиона рублей на оздоровление и реабилитацию детей-инвалидов, компенсацию получат более трех тысяч семей, имеющих детей-инвалидов.

Тринадцать тысяч детей-сирот области получают государственное обеспечение в виде содержания, воспитания, развития в детских учреждениях, под опекой и в приемных семьях. На эти цели будет направлено 4,5 миллиарда рублей. На приобретение жилья детям-сиротам предусмотрено 742,8 миллиона рублей, что позволит обеспечить жильем 762 человека.

В целом, на социальное обслуживание населения области в 2021 году запланировано 4,4 миллиарда рублей На сегодня более полумиллиона жителей области получают социальные услуги в 108 учреждениях социального обслуживания в виде стационарного, надомного обслуживания, пользуются услугами срочной социальной помощи, помощи мобильных бригад и школ реабилитации и ухода.

По министерствам здравоохранения, культуры, образования объем средств на социальную поддержку стабильно сохраняется и составляет более 4,2 миллиарда рублей, из которых 3,48 миллиарда рублей составляют расходы на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан регионального и федерального уровня, людей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, и некоторые другие категории.

Порядка 774 миллиона рублей приходится на социальные стипендии, выплаты социального характера детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, единовременные выплаты медицинским работникам по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также иные выплаты.