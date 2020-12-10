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Челябинская область выходит на рекорд в производстве молока

В 2020 году промышленное производство сырого молока в Челябинской области достигнет 197 тысяч тонн. Это на 10 тысяч тонн больше, чем в 2019 году. Дополнительно 35 тысяч тонн молока в год собирают потребительские кооперативы в личных подсобных хозяйствах.

В Челябинской области растет молочное производству. На фоне трудностей из-за засухи в растениеводстве позитивно выглядит отрасль молочного животноводства региона.

«Усилия, которые предпринимались в предыдущие годы, возвращаются нам в виде увеличения объема молока. Отличительной чертой животноводства сегодняшнего дня является модернизированное производство, с хорошим профессиональным коллективом, и это подтверждается в том числе качественными показателями. В текущем году мы впервые преодолеем планку в шесть тысяч килограммов молока в год от каждой коровы», - рассказала министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

По расчётам специалистов, удой составит около 6200 кг. Наша с вами ключевая задача, чтобы этот поступательный рост продолжался.

Министр отметил, что в рамках поддержки животноводства в 2021 году остаются все действующие направления, объем субсидирования будет выше, чем в 2020-м. Поддержка молочного животноводства в виде стимулирующей субсидии, которая в текущем году составляла 137 миллионов рублей, в будущем году увеличится до 185 миллионов.

Положительная динамика в производстве молока в Челябинской области достигнута во многом благодаря и методической и консультационной поддержке екатеринбургского предприятия ОАО «Уралплемцентр». Сотрудничество Минсельхоза Челябинской области, сельскохозяйственных предприятий региона и специалистов «Уралплемцентра» началось в 2015 году, когда был создан южноуральский филиал этого предприятия — Региональный информационно-селекционный центр. За пять лет специалистами РИСЦ проведена серьезная работа по улучшению генетического потенциала крупного рогатого скота, повышению молочной и мясной продуктивности.