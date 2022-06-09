Челябинские предприятия увеличили производительность благодаря нацпроекту

Челябинские предприятия оценили промежуточные результаты участия в нацпроекте «Производительность труда». В течение трёх месяцев эксперты Регионального центра компетенций работали на площадках компаний и вместе с сотрудниками анализировали производственные процессы. Итогом внедрения бережливых технологий производства стало увеличение выпуска продукции и переход на новый уровень эффективности. Об этом рассказали в миасской компании «Нефть-Сервис» и челябинской фирме «Техзащита».

Компания «Нефть-Сервис» из Миасса производит оборудование для крупнейших нефтегазодобывающих компаний России и стран СНГ. Всего за три месяца участия в национальном проекте «Производительность труда» предприятие ускорило выпуск продукции на экспериментальном участке на 30%. При этом незавершенное производство сократилось на 11%. Таких результатов удалось добиться без дополнительных финансовых затрат, только за счёт ранее не задействованных ресурсов.

«Удивительно, но на собственной площадке, которая нам известна до мелочей, мы выявили множество серых зон, а это скрытые резервы! Используя их, мы уже начали реализовывать на пилотном потоке план мероприятий по оптимизации рабочих процессов, разработанный с помощью эксперта. Накопленный эффект от проведённой работы похож на квантовый скачок – мы переходим на совершенно новый уровень! Я, как руководитель, очень доволен результатами. Ещё одним неожиданным для меня бонусом от участия в нацпроекте стало сплочение коллектива», - сообщил генеральный директор ООО «Нефть-сервис» Михаил Камышев.

По его словам, ещё одним итогом обучения стало сплочение коллектива. У каждого из участников тренинга появилось осознание ценности каждого звена рабочей цепочки. Как следствие - повысилась самоотдача сотрудников.

Челябинская фирма «Техзащита» занимает ведущие позиции на российском рынке специального защитного оборудования. Здесь оптимизируют участок изготовления тяжелых дверей для атомных станций. Для удобства сотрудников рабочие места оснастят недостающим инструментом, а также интегрируют в работу склада и конструкторского отдела специализированные программные продукты.

«Самый большой плюс обучения, которое мы, как участники нацпроекта, уже начали проходить, в том, что оно позволяет отвлечься от повседневной рутинной деятельности и посмотреть на, казалось бы, до мелочей изученные технологические цепочки по-новому, как бы со стороны. Вместе с экспертом мы обнаружили «узкие места», мимо которых проходили сотни раз, и теперь работаем над устранением найденных проблем. Нацпроект определённо даёт импульс для исправления ошибок и изменения к лучшему ставших привычными алгоритмов», - уверен руководитель инженерного центра ООО Фирма «Техзащита» Сергей Фокин.

Эксперты Регионального центра компетенций продолжат работать на площадках новичков нацпроекта ещё три месяца. За это время коллективы должны достичь всех поставленных целей и начать самостоятельно тиражировать успешные практики на других подразделениях своих компаний.

В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов, а также Фонд развития промышленности. На данный момент участниками нацпроекта являются уже 92 предприятия региона.