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Челябинским метро займется опытный подрядчик из Екатеринбурга

Экономика
Сегодня, 12:33

Строительно-монтажные работы на первом пусковом участке первой линии челябинского метрополитена - от станции "Тракторозаводская" до станции "Проспект Победы" - будет осуществлять в этом году фирма из Екатеринбурга.

ООО "Спецподземстрой" признано победителем состоявшегося вчера, второго июня, электронного аукциона, в котором также принимали участие "Челябметрострой" и компания из Омска.

Начальная стоимость контракта составляла 56,6 миллиона рублей. "Спецподземстрой" предложил наименьшую цену - 47,85 миллиона. Работы подрядная организация должна выполнить в срок до 12-го ноябра этого года (компания из Екатеринбурга будет тратить на исполнение контракта в Челябинске около 12 миллионов рублей в месяц) .

Как сообщает пресс-служба администрации южноуральской столицы, предыдущий подрядчик - компания "Челябметрострой" - ранее выполнял аналогичный объем работ за 28 с половиной миллионов рублей в месяц.

"Компания "Спецподземстрой" имеет большой опыт по данному направлению. За последние четыре года она выполнила комплекс работ по строительству подземного тоннеля, железобетонных конструкций вестибюля станции метро "Геологическая" и строительству подземных пешеходных переходов на объекте Екатеринбургского метрополитена. Неоднократно привлекалась к выполнению подрядных работ на строительстве метрополитена в Екатеринбурге. В 2004 году компания провела работы по капитальному ремонту подземного коллектора реки Ольховка", - рассказали в пресс-службе челябинской мэрии.

Ежегодно "Спецподземстрой" заключает контракты с ОАО "РЖД". За весь период сотрудничества подрядная организация отремонтировала свыше трех десятков водопропускных труб тоннельного типа. Также компания специализируется на бестраншейной прокладке труб большого диаметра, работая в данном направлении по всей стране.

"Перед участием в торгах специалисты проанализировали все условия аукционной документации и проект контракта. Наша компания имеет достаточный опыт работы, штат квалифицированных сотрудников и необходимые материальные ресурсы для выполнения всех работ в срок", - заявил генеральный директор ООО "Спецподземстрой" Борис Матвеев.

 

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