В Челябинской области вновь обновлен антирекорд по числу подтвержденных случаев ковида за сутки

Челябинский депутат предложил установить госконтроль за финансовой дисциплиной крупных компаний

В Челябинской области и России в целом обозначилась проблема длительных отсрочек платежей за сделанную работу со стороны крупных компаний и корпораций мелкому и среднему бизнесу. Порой отсрочки платежей составляют вплоть до 120 дней, что абсолютно неприемлемо для сектора МСП.

Такую проблему обозначил во время круглого стол «2020-2021. Точки роста малого и среднего бизнеса в условиях нестабильности», который проходил в Челябинске в понедельник, 23 ноября, вице-председатель ЧОО “ОПОРА РОССИИ”, депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Клеутин.

Парламентарий предлагает установить со стороны государства контроль, анализ и кураторство за соблюдением крупным бизнесом, который получил “дешевые” кредиты, платежной дисциплины по отношению к компаниям МСБ.

“Иначе получается, что крупный бизнес кредитуется за счет малого и среднего бизнеса. Я имею в виду колоссальные отсрочки по оплате за поставленные материалы, выполненные услуги и работы, которые стали составлять уже около 120 дней”, - уточнил Дмитрий Клеутин.

Кроме того, депутат считает, что необходимо продолжать разрабатывать меры поддержки предпринимателей. В частности, он предложил субсидировать процентные ставки по кредитам на строительство или реконструкцию существующих производственных помещений.