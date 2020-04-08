Члены ЮУТПП предложили главе правительства РФ Михаилу Мишустину принять комплекс неотложных мер поддержки предприятий

Члены Южно-Уральской торгово-промышленной палаты приняли активное участие в разработке антикризисного пакета предложений правительству РФ по неотложной поддержке отечественных предприятий.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, предложения предпринимателей Южного Урала вошли в перечень, направленный большой четверкой российских бизнес-объединений председателю правительства России Михаилу Мишустину. Торгово-промышленная палата России, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора России» и «Деловая Россия» попросили премьер-министра дополнительно поддержать предприятия всех сфер экономики.

Сейчас практически во всех регионах страны наблюдается шоковая остановка и ликвидация предприятий, которые не в состоянии покрывать операционные издержки, платить налоги и гасить кредиты. При этом главной задачей экономики сегодня является сохранение рабочих мест, что позволит избежать социальной напряженности и остаться конкурентоспособными после пандемии.

Чтобы не допустить массовых банкротств, роста безработицы и снижения

налоговых поступлений, бизнес-объединения предложили признать пострадавшими от коронавируса предприятия всех сфер экономической деятельности, радикально сократить налогообложение на фонд оплаты труда и предоставить компаниям субсидии на выплату двух третей среднемесячной зарплаты на весь период действиях режима нерабочих дней, выплачивать индивидуальным предпринимателям без наемных работников на время вынужденного простоя ежемесячное пособие не ниже МРОТ, освободив от уплаты

фиксированных взносов. С первого мая режим самозанятых предложено распространить на все регионы, установив единый размер налога по ставке 1%. Необходимо также рассмотреть возможность освобождения компаний от уплаты налоговых платежей, субсидирования платежей за аренду, лизинг и кредиты. На период острой фазы кризиса сократить срок предупреждения работников о предстоящем увольнении и период выплаты средней зарплаты

работникам, в случае если они не трудоустроились, вернуть предприятиям до 30% взносов по страхованию от несчастных случаев. Бизнес-ассоциации полагают необходимым введение этих мер поддержки на срок не менее шести месяцев.

По словам вице-президента Южно-Уральской ТПП Сергея Ермакова, активными разработчиками мер господдержки стали председатели всех профильных комитетов ЮУТПП. Они опрашивали предпринимателей, партнеров во всех сферах экономической деятельности, обсуждали каждое предложение. Сейчас в палате действуют 17 профильных комитетов, где любой предприниматель может стать экспертом в той или иной отрасли: от внешнеэкономической деятельности и инвестиций до здравоохранения и

сферы ЖКХ.