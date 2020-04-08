ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Члены ЮУТПП предложили главе правительства РФ Михаилу Мишустину принять комплекс неотложных мер поддержки предприятий

Экономика
Сегодня, 12:35

Члены Южно-Уральской торгово-промышленной палаты приняли активное участие в разработке антикризисного пакета предложений правительству РФ по неотложной поддержке отечественных предприятий.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, предложения предпринимателей Южного Урала вошли в перечень, направленный большой четверкой российских бизнес-объединений председателю правительства России Михаилу Мишустину. Торгово-промышленная палата России, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора России» и «Деловая Россия» попросили премьер-министра дополнительно поддержать предприятия всех сфер экономики.

Сейчас практически во всех регионах страны наблюдается шоковая остановка и ликвидация предприятий, которые не в состоянии покрывать операционные издержки, платить налоги и гасить кредиты. При этом главной задачей экономики сегодня является сохранение рабочих мест, что позволит избежать социальной напряженности и остаться конкурентоспособными после пандемии.

Чтобы не допустить массовых банкротств, роста безработицы и снижения

налоговых поступлений, бизнес-объединения предложили признать пострадавшими от коронавируса предприятия всех сфер экономической деятельности, радикально сократить налогообложение на фонд оплаты труда и предоставить компаниям субсидии на выплату двух третей среднемесячной зарплаты на весь период действиях режима нерабочих дней, выплачивать индивидуальным предпринимателям без наемных работников на время вынужденного простоя ежемесячное пособие не ниже МРОТ, освободив от уплаты

фиксированных взносов. С первого мая режим самозанятых предложено распространить на все регионы, установив единый размер налога по ставке 1%. Необходимо также рассмотреть возможность освобождения компаний от уплаты налоговых платежей, субсидирования платежей за аренду, лизинг и кредиты. На период острой фазы кризиса сократить срок предупреждения работников о предстоящем увольнении и период выплаты средней зарплаты

работникам, в случае если они не трудоустроились, вернуть предприятиям до 30% взносов по страхованию от несчастных случаев. Бизнес-ассоциации полагают необходимым введение этих мер поддержки на срок не менее шести месяцев.

По словам вице-президента Южно-Уральской ТПП Сергея Ермакова, активными разработчиками мер господдержки стали председатели всех профильных комитетов ЮУТПП. Они опрашивали предпринимателей, партнеров во всех сферах экономической деятельности, обсуждали каждое предложение. Сейчас в палате действуют 17 профильных комитетов, где любой предприниматель может стать экспертом в той или иной отрасли: от внешнеэкономической деятельности и инвестиций до здравоохранения и

сферы ЖКХ.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Коронавирус
Экономика
Сегодня, 13:09
Получат не все
Южноуральцы устремились в центры занятости за повышенным пособием по безработице
Общество
Сегодня, 13:03
Въезд в Челябинскую область открыт
Федерация
Сегодня, 12:33
Скворцова назвала дату пика по covid-19
Общество
Сегодня, 12:19
Статистика компании «Интерсвязь» подтверждает самоизоляцию жителей Челябинской области
Вчера, 13:26
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Вчера, 12:39
В Челябинской области возобновят работу около 83 тысяч предприятий
Вчера, 12:22
РМК сохраняет темпы производства
06.04.20 15:43
РСХБ подписал соглашение с Минсельхозом по выдаче сельских кредитов
06.04.20 13:47
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
06.04.20 12:36
В Челябинской области освободят от уплаты транспортного налога предприятия и ИП, перевозящие пассажиров
04.04.20 13:11
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
03.04.20 23:51
В Челябинской области вводятся отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса
03.04.20 12:02
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
02.04.20 17:59
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
Происшествия
Сегодня, 11:19
Народный мститель?
Мужчина протаранил администрацию Коркино
Культура
Сегодня, 10:32
С добрым утром, Урал!
Для вас поют Алина Духно и Иван Кабанов
Новости
Сегодня, 12:33
Федерация
Скворцова назвала дату пика по covid-19
Сегодня, 12:19
Общество
Статистика компании «Интерсвязь» подтверждает самоизоляцию жителей Челябинской области
Сегодня, 11:53
Экономика
«Карабашмедь» готовится к строительству участка выплавки медных анодов
Сегодня, 11:51
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Челябинске
Сегодня, 10:37
Экономика
Бизнесу Челябинской области поможет закон о размещении нестандартных торговых объектов
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 11:53
Экономика
«Карабашмедь» готовится к строительству участка выплавки медных анодов
Сегодня, 10:37
Экономика
Бизнесу Челябинской области поможет закон о размещении нестандартных торговых объектов
Вчера, 13:26
Экономика
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
06.04.20 15:43
Экономика
РСХБ подписал соглашение с Минсельхозом по выдаче сельских кредитов
06.04.20 13:47
Экономика
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Теги
ЮУТПП
Михаил Мишустин
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика