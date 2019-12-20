ЧМК завершил капитальный ремонт доменной печи
Экономика
Сегодня, 10:55

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в группу «Мечел») завершил капитальный ремонт одной из трех доменных печей. Обновленная домна, оснащенная системой газоочистки, проходит пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба компании.

Доменное производство обеспечивает ЧМК чугуном для последующего производства стали. Капитальный ремонт доменной печи №4 начали в июле 2019 года. Строители полностью демонтировали старое оборудование, собрали новый кожух и купол печи, заменили огнеупорную кладку, систему холодильников, а также смонтировали новую систему газоочистки. Система полностью герметична и препятствует попаданию продуктов горения в атмосферу. Образующийся в процессе выплавки стали доменный газ далее используется, как топливо. В системе газоочистки он отделяется от примесей и через сеть газопроводов подается потребителям: ТЭЦ и другим цехам предприятия.

В завершении ремонта на печь был установлен новый аппарат для засыпки железорудного сырья и кокса. В строительстве использовался жаропрочный углеродистый бетон и огнеупорный кирпич российского производства, а также углеродистые блоки для основания домны.

Также доменная печь оборудована современной автоматизированной системой управления. Все параметры работы печи будут контролироваться компьютером и выводиться на единый монитор.

«Все ремонтные работы завершены. Мы начинаем холодную продувку печи, чтобы выявить и исключить возможные негерметичные участки. Домна будет запущена в работу с вводом в строй нового конвертера, монтаж которого сейчас продолжается в кислородно-конвертерном цехе», – отметил главный инженер ПАО «ЧМК» Владимир Капнин.

Справочно: производительность домны  – более 1 млн тонн чугуна в год (около четверти всего производимого на ЧМК чугуна).

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