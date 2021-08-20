Депутаты ЗСО обсудили эффективность мер стимулирования работы промпредприятий

Депутаты комитета Законодательного Собрания Челябинской области по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию обсудили вопрос эффективности работы организаций, осуществляющих меры стимулирования деятельности в сфере промышленности в регионе. Парламентарии дали ряд рекомендаций по расширению работы в данном направлении.

На Южном Урале эти функции осуществляют ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области», а также по ряду направлений – Фонд развития предпринимательства – Центр «Мой бизнес».

«Депутатов комитета Законодательного Собрания интересовала эффективность мер поддержки промышленности в регионе за время работы Фонда развития промышленности», - отметил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Владимир Перезолов.

В первом полугодии фонды оказали финансовую поддержку в виде льготных займов девяти промышленным предприятиям области на общую сумму более 70 миллионов рублей.

«Льготные займы, выданные Фондом промышленным предприятиям, показали хороший результат: на один рубль средств из областного бюджета возвращается четыре рубля в виде налогов. На один рубль средств из федерального бюджета - отдача 16,5 рубля», - отметил первый зампредседателя комитета.

Семи промышленным предприятиям предоставлены поручительства на сумму около 37 миллионов рублей. Центром инжиниринга и сертификации проводятся мероприятия по оказанию услуг по 93 заявкам субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Мы считаем, что необходимо продолжать эту работу, предлагать предприятиям новые программы», - отметил Владимир Перезолов.

В мае на заседании комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию депутаты предложили открыть дополнительные подразделения Фонда развития предпринимательства в городах и районах, удаленных от областного центра. Министр экономического развития Наталья Лугачева рассказала о проделанной работе. В результате переговоров в ближайшее время в Многофункциональном центре города Южноуральска будет открыто «окно» Центра «Мой бизнес». Прорабатывается вопрос по открытию дополнительных «окон» по предоставлению мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Верхнем Уфалее, Сатке и в Карталах.

Наталья Лугачева также рассказала о внедрении инвестиционного стандарта в регионе. Напомним, Челябинская область вошла в число пилотов по внедрению инвестиционного стандарта. Его цель – упорядочить и сделать едиными условия работы с инвесторами и сопровождения инвестпроектов на территории всей РФ. В области функционирует инвестпортал, на котором размещена актуальная информация о регионе и приоритетных отраслях экономики, о мерах поддержки и инвестиционных площадках на инвестиционной карте.

«На комитете мы обсудили меры поддержки промышленности на следующий год, в том числе отметили необходимость увеличения их финансирования», - рассказал Владимир Перезолов.

На заседании депутаты областного парламента рекомендовали Министерству промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области совместно с Государственным фондом развития промышленности Челябинской области усилить работу по предоставлению льготных займов промышленным предприятиям, а также рассмотреть возможность предоставления мер поддержки, направленных на стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере промышленности.

Кроме того, депутаты Законодательного Собрания поддержали обращение Законодательного Собрания Нижегородской области к Министру энергетики Российской Федерации Николаю Шульгинову по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива.