Гендиректор ММК Павел Шиляев принял участие в запуске автозавода Aurus в Татарстане

Генеральный директор ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) Павел Шиляев принял участие в запуске автозавода Aurus в Татарстане. Торжественная церемония открытия состоялась вчера, 31-го мая, в особой экономической зоне «Алабуга».

Магнитогорский металлургический комбинат является единственным поставщиком отечественного металлопроката для автомобилей проекта «AURUS» - первого российского бренда премиальных авто, стоимость которых начинается с отметки в 18 миллионов рублей.

Работа над техническим сопровождением проекта началась еще в 2015 году. В том же году автомобилестроителям была отгружена первая партия металлопроката ПАО «ММК», из которой были изготовлены детали прототипов автомобилей в кузове «седан» и «лимузин».

В 2019-2020 годах ПАО «ММК» отгрузил для проекта «AURUS» промышленную партию металлопроката, предназначенного для настройки и доводки штампов, а также изготовления внутренних и лицевых деталей кузова.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, слаженная работа технических и производственных подразделений ММК позволила еще раз доказать высокий уровень квалификации и возможность производить металлопрокат, отвечающий самым высоким требованиям потребителей.