Главгосэкспертиза одобрила проект разработки Тарутинского месторождения

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство горнотранспортной части производственной инфраструктуры для разработки открытого рудника Тарутинского месторождения меди. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, Тарутинский участок медных руд находится на территории Чесменского района Челябинской области, его восточная граница проходит вдоль государственной границы с Казахстаном. Общая площадь лицензионного участка составляет 1,81 квадратных километра. В августе 2021 года министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов и Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев подписали межправительственное соглашение об особенностях осуществления хозяйственной деятельности на приграничной территории на Тарутинском (Российская Федерация) и Восточно-Тарутинском (Республика Казахстан) месторождении. Подписание состоялось в рамках рабочей поездки премьер-министра России Михаила Мишустина в Казахстан. Инвестор проекта – Русская медная компания.

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Тарутинское месторождение планируется разрабатывать в течение 9,5 лет. Добытая руда будет доставляться автотранспортом на обогатительную фабрику АО «Михеевский ГОК» (Варненский район Челябинской области, входит в Группу РМК) для дальнейшей переработки.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство объектов производственно-транспортной инфраструктуры для разработки рудника «Тарутинский» открытым способом. Проектная производственная мощность открытого рудника – 750 тысячи тонн руды в год.

Проектная организация – ООО «Научно-Технический Центр-Геотехнология».