ГРЦ Макеева: Работаем, чтоб сказку сделать былью

В Миассе (Челябинская область) в преддверии Дня космонавтики наградили работников государственного ракетного центра имени Макеева.

День космонавтики коллектив АО «ГРЦ Макеева» по праву считает своим праздником: с начала 90-х годов XX века ракетно-космические проекты являются важной составляющей деятельности предприятия.

Генеральный директор, генеральный конструктор государственного ракетного центра, академик РАН Владимир Дегтярь подписал приказ о поощрении, на основании которого 18-ти работникам ГРЦ объявлена благодарность руководства за добросовестный труд и достойный вклад в развитие отечественной ракетно-космической отрасли.

Медалью В.П.Макеева, являющейся Знаком отличия Государственной корпорации «Роскосмос», награждены начальник отдела Владимир Болотнов и начальник сектора Андрей Коростелев. Еще трое сотрудников предприятия поощрены благодарственными письмами Собрания депутатов Миасского городского округа: инженер-конструктор второй категории Ольга Иванова, инженеры второй категории Владимир Изотов и Дмитрий Цыс.

Как отмечают в пресс-службе ГРЦ Макеева, космическое направление стало осваиваться в государственном ракетном центре с 90-х годов. Оно основывалось на боевых ракетных технологиях и отмечено более чем десятью успешными исследовательскими космическими запусками.

Сегодня высоконадежная ракетная техника, создаваемая коллективом ГРЦ, продолжает работать на мирный космос, способствует решению многих практических задач по его дальнейшему освоению.

В настоящее время ГРЦ ведет целый спектр принципиально новых разработок, направленных на создание перспективных образцов ракетно-космической техники. Среди них, в частности, - инициативный проект по созданию ракеты-носителя КОРОНА, открывающий дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту.