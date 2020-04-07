ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ГРЦ Макеева: Работаем, чтоб сказку сделать былью

Экономика
Сегодня, 14:29

В Миассе (Челябинская область) в преддверии Дня космонавтики наградили работников государственного ракетного центра имени Макеева.

День космонавтики коллектив АО «ГРЦ Макеева» по праву считает своим праздником: с начала 90-х годов XX века ракетно-космические проекты являются важной составляющей деятельности предприятия.

Генеральный директор, генеральный конструктор государственного ракетного центра, академик РАН Владимир Дегтярь подписал приказ о поощрении, на основании которого 18-ти работникам ГРЦ объявлена благодарность руководства за добросовестный труд и достойный вклад в развитие отечественной ракетно-космической отрасли.

Медалью В.П.Макеева, являющейся Знаком отличия Государственной корпорации «Роскосмос», награждены начальник отдела Владимир Болотнов и начальник сектора Андрей Коростелев. Еще трое сотрудников предприятия поощрены благодарственными письмами Собрания депутатов Миасского городского округа: инженер-конструктор второй категории Ольга Иванова, инженеры второй категории Владимир Изотов и Дмитрий Цыс.

Как отмечают в пресс-службе ГРЦ Макеева, космическое направление стало осваиваться в государственном ракетном центре с 90-х годов. Оно основывалось на боевых ракетных технологиях и отмечено более чем десятью успешными исследовательскими космическими запусками.

Сегодня высоконадежная ракетная техника, создаваемая коллективом ГРЦ, продолжает работать на мирный космос, способствует решению многих практических задач по его дальнейшему освоению.

В настоящее время ГРЦ ведет целый спектр принципиально новых разработок, направленных на создание перспективных образцов ракетно-космической техники. Среди них, в частности, - инициативный проект по созданию ракеты-носителя КОРОНА, открывающий дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту.

Отправить новость
Космос
Федерация
13.01.20 12:48
Вперед, за Луной! На создание российского «Орла» направят 8 миллиардов
Федерация
14.11.19 14:32
Роскосмос потратит космическую сумму на борщ и игры
Федерация
23.10.19 13:54
Для полета космических туристов обновят интерфейс “Союза”
Федерация
22.10.19 17:12
Есть ли у землян «братья по разуму» - тема извечного спора ученых
Вчера, 13:47
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Вчера, 12:36
В Челябинской области освободят от уплаты транспортного налога предприятия и ИП, перевозящие пассажиров
04.04.20 13:11
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
03.04.20 23:51
В Челябинской области вводятся отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса
03.04.20 12:02
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
02.04.20 17:59
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
02.04.20 16:31
Рейтинг ММК изменен на «стабильный»
02.04.20 15:37
Время строить новый мир: Школа Бизнеса «Синергия» проведет антикризисный онлайн-форум
02.04.20 15:20
Челябинцы перестали платить за коммуналку
02.04.20 12:56
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя на период карантина
Общество
Сегодня, 13:22
Сегодня православные отмечают Благовещение, или день семейной любви
Общество
Сегодня, 12:36
Медики Челябинской области получат доплату за работу с пациентами с коронавирусом и с подозрением на эту инфекцию
Новости
Сегодня, 14:10
Общество
За сутки в России подтверждено 1154 новых случая коронавируса, в УрФО - 52
Сегодня, 13:41
Федерация
Facebook проследит за прогулками во время пандемии
Сегодня, 13:26
Экономика
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Сегодня, 13:24
Федерация
В российских аптеках появится китайский препарат против COVID-19
Сегодня, 12:18
Общество
В Челябинске специально для нарушителей режима созданы передвижные пункты полиции
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 13:26
Экономика
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Вчера, 15:43
Экономика
РСХБ подписал соглашение с Минсельхозом по выдаче сельских кредитов
Вчера, 13:47
Экономика
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
04.04.20 13:11
Экономика
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
03.04.20 12:02
Экономика
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
Теги
ГРЦ им. Макеева
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика