ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

«Карабашмедь» готовится к строительству участка выплавки медных анодов

Экономика
Сегодня, 11:53

Медеплавильный завод «Карабашмедь» (Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») приступил к подготовке строительной площадки для возведения нового участка по выплавке медных анодов. Он будет размещен в металлургическом цехе предприятия. Рабочие уже демонтируют здесь старые металлоконструкции и выносят за пределы будущей стройки действующие сети и коммуникации. Параллельно специалисты разрабатывают проектную документацию.

В рамках проекта на предприятии планируется смонтировать дополнительный четвертый конвертер, а также построить две анодные печи со сдвоенной карусельной разливочной машиной. Новый участок позволит повысить производительность завода по черновой меди примерно на треть до 230 тысяч тонн в год и организовать на предприятии новое производство медных анодов мощностью 265 тысяч тонн в год. Первые аноды «Карабашмедь» планирует выпустить в 2021 году.

Завод «Карабашмедь» будет поставлять медные аноды для получения катодной меди на Кыштымский медеэлектролитный завод (АО «КМЭЗ», Челябинская область, входит в Группу РМК). Проект позволит повысить эффективность действующей технологической цепочки по производству катодной меди на мощностях завода «Карабашмедь» и КМЭЗ за счет ликвидации операции по огневому рафинированию черновой меди с получением медных анодов, которую в настоящее время выполняют в Кыштыме. Вместо слитков черновой меди из Карабаша в Кыштым будут отправлять медные аноды для последующего электролитического рафинирования и получения катодной меди.

Для подготовки кадров по работе на новом оборудовании организовано дополнительное обучение персонала завода «Карабашмедь». Стажировки карабашских металлургов проходят на предприятиях металлургического дивизиона РМК – Кыштымском медеэлектролитном и Новгородском металлургическом заводах.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Экономика
Вчера, 12:22
РМК сохраняет темпы производства
Экономика
31.03.20 17:30
РМК перешла на работу в режиме повышенной готовности
Экономика
19.03.20 16:53
АГК строит новый горизонт для добычи меди на руднике «Чебачье»
Среда обитания
16.03.20 20:36
В 2019 году РМК направила на природоохранные мероприятия 1,2 миллиарда рублей
Вчера, 13:26
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Вчера, 12:39
В Челябинской области возобновят работу около 83 тысяч предприятий
Вчера, 12:22
РМК сохраняет темпы производства
06.04.20 15:43
РСХБ подписал соглашение с Минсельхозом по выдаче сельских кредитов
06.04.20 13:47
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
06.04.20 12:36
В Челябинской области освободят от уплаты транспортного налога предприятия и ИП, перевозящие пассажиров
04.04.20 13:11
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
03.04.20 23:51
В Челябинской области вводятся отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса
03.04.20 12:02
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
02.04.20 17:59
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
Происшествия
Сегодня, 11:19
Народный мститель?
Мужчина протаранил администрацию Коркино
Культура
Сегодня, 10:32
С добрым утром, Урал!
Для вас поют Алина Духно и Иван Кабанов
Новости
Сегодня, 12:35
Экономика
Члены ЮУТПП предложили главе правительства РФ Михаилу Мишустину принять комплекс неотложных мер поддержки предприятий
Сегодня, 12:33
Федерация
Скворцова назвала дату пика по covid-19
Сегодня, 12:19
Общество
Статистика компании «Интерсвязь» подтверждает самоизоляцию жителей Челябинской области
Сегодня, 11:51
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Челябинске
Сегодня, 10:37
Экономика
Бизнесу Челябинской области поможет закон о размещении нестандартных торговых объектов
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 12:35
Экономика
Члены ЮУТПП предложили главе правительства РФ Михаилу Мишустину принять комплекс неотложных мер поддержки предприятий
Сегодня, 10:37
Экономика
Бизнесу Челябинской области поможет закон о размещении нестандартных торговых объектов
Вчера, 13:26
Экономика
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
06.04.20 15:43
Экономика
РСХБ подписал соглашение с Минсельхозом по выдаче сельских кредитов
06.04.20 13:47
Экономика
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Теги
РМК
Карабашмедь
Карабаш
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика