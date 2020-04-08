«Карабашмедь» готовится к строительству участка выплавки медных анодов

Медеплавильный завод «Карабашмедь» (Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») приступил к подготовке строительной площадки для возведения нового участка по выплавке медных анодов. Он будет размещен в металлургическом цехе предприятия. Рабочие уже демонтируют здесь старые металлоконструкции и выносят за пределы будущей стройки действующие сети и коммуникации. Параллельно специалисты разрабатывают проектную документацию.

В рамках проекта на предприятии планируется смонтировать дополнительный четвертый конвертер, а также построить две анодные печи со сдвоенной карусельной разливочной машиной. Новый участок позволит повысить производительность завода по черновой меди примерно на треть до 230 тысяч тонн в год и организовать на предприятии новое производство медных анодов мощностью 265 тысяч тонн в год. Первые аноды «Карабашмедь» планирует выпустить в 2021 году.

Завод «Карабашмедь» будет поставлять медные аноды для получения катодной меди на Кыштымский медеэлектролитный завод (АО «КМЭЗ», Челябинская область, входит в Группу РМК). Проект позволит повысить эффективность действующей технологической цепочки по производству катодной меди на мощностях завода «Карабашмедь» и КМЭЗ за счет ликвидации операции по огневому рафинированию черновой меди с получением медных анодов, которую в настоящее время выполняют в Кыштыме. Вместо слитков черновой меди из Карабаша в Кыштым будут отправлять медные аноды для последующего электролитического рафинирования и получения катодной меди.

Для подготовки кадров по работе на новом оборудовании организовано дополнительное обучение персонала завода «Карабашмедь». Стажировки карабашских металлургов проходят на предприятиях металлургического дивизиона РМК – Кыштымском медеэлектролитном и Новгородском металлургическом заводах.