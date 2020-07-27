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Лето будет вкусным!

Компания "Равис" приготовила для своих покупателей более 50 призов

Экономика
Сегодня, 12:11

Компания "Равис" (Челябинская область) сегодня, 27-го июля, запустила масштабную акцию для своих покупателей, которая распространяется на все ее фирменные магазины.

Суперприз для счастливчика, которому повезет больше всех в  розыгрыше под девизом "Равис" - лето будет вкусным!", - угольный гриль WEBER.

Тому, кто хочет поучаствовать в розыгрыше и выиграть крутой приз, нужно приобрести "вкусняшки" для пикника - совершить покупку двух видов продукции "Рависа". На выбор предлагается четыре: колбаски для жарки "Филейные", купаты "Балыковые", "Чевапчичи" и стейк из куриной грудки".

Как рассказали в пресс-службе агрохолдинга, при совершении покупки необходимо заполнить анкету и передать ее продавцу, прикрепив к отрывному купону кассовый чек и отправив свои контактные данные с номером купона участника по номеру телефона: +7 982 331 45 16.

"Отрывной купон с чеком нужно оставить себе - для получения выигрыша. Это обязательно!", - отметили в пресс-службе "Рависа".

На кону - более 50-ти призов. Чем чаще покупатель будет делать покупки, тем выше его шанс на победу.

Акция "Рависа" будет проходить больше месяца: с 27-го июля по 31-е августа. Розыгрыш состоится седьмого сентября.

Все подробности акции - на сайте компании: , а также  в сообществах компании в социальных сетях - в ВКонтакте, Инстаграм и "Одноклассниках" .

 

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